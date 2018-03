5G在向你招手,可大多数消费者过几年才用得上

3月3日消息,据国外媒体报道,电信业正在为5G技术做准备。5G是下一代无线技术,有望向包括手机在内的从汽车到家用设备或任何其他与互联网连通的产品,提供更高的数据连接。

不过,大多数消费者还需要等上几年才能体验到这些好处。尽管首个商业性的5G项目将于2018年在美国启动,但新兴市场的许多用户仍在等待4G,而且可能还要与老旧的3G连接打上数年交道。

业内争论的焦点是,5G是否能够兑现其最兴奋的支持者做出的所有承诺,以及在利润受到竞争和监管挤压时,他们有多大能力来推出这项新技术。

与聚焦于手机的2G、3G和4G无线技术不一样的是,5G技术的推动者声称,5G无线网络能够为汽车、家庭、工厂和办公室提供更快、更稳定的连接。

挪威的电信公司Telenor正在对无人驾驶铲雪机、交通系统,甚至是该国渔业的自动驾驶船只,进行5G技术网络测试。不过在2020之前,挪威不太可能部署商业化的5G网络,并且Telenor公司高管对这项技术能够提供什么仍持谨慎态度。

Telenor公司首席执行官西格夫·布雷克(Sigve Brekke)在巴塞罗那的移动世界大会(MWC)上表示,“就其作为一项全新革命性技术的地位而言,迄今为止对5G的炒作太多了。”在这次大会上,5G掩盖了其他主题。

他在该大会上表示:“我认为,5G更多地是对我们现有产品的一种进化。”参加这次世界移动大会的,包括来自全球移动网络运营商和技术供应商的高管。

Telenor公司预计,5G将补充现有网络,在巨额资本支出之后帮助降低运营成本,并且具有更广泛空间来交付高带宽视频和为自动驾驶汽车或医疗过程提供几乎即时的链接。

5G的推动者表示,该技术可以4G网络10倍甚至更快的速度传送数据,并且降低延迟时间,即数据发送或接收时的滞后时间。除了提供新的应用程序外,更快的速度还将让在云中存储数据比在设备上存储数据变得更容易。

不过,网络设备供应商思科系统公司首席执行官查克·罗宾斯(Chuck Robbins)在巴塞罗那表示,4G的进步及其新的软件也可以提供5G所承诺的许多好处。

Nordea Bank分析师对投资者表示,“对于5G将解决的行业问题,似乎有些过于乐观。”

首个商业性5G项目将于今年在美国启动,随后日本和韩国将于2019年启动。预计中国将于2020年加入其中。

对于诸如爱立信(Ericsson)和诺基亚这样的网络设备制造商来说,还不能很快赶上这一步伐。他们还在应对4G设备销量下滑问题。

但是在欧洲,该技术的部署将于2020年才能够缓慢地开始,2025年之前不太可能大规模部署。与此同时,许多新兴市场还在努力追赶固网和3G数据服务。

此外,5G新网络的部署需要巨额投资。

全球性的行业组织GSMA总干事马茨·格兰里德(Mats Granryd)表示,部署5G可能意味着,从2020年起,移动行业的资本支出将从现在占营收15%上升到占营收16%至17%。该行业组织代表近800家运营商和约300家供应商。

GSMA预测,2018年至2020年的三年期间,全球移动网络的资本支出将达到5000亿美元。为了筹集5G网络推出的投资资金,运营商希望关闭2G和3G网络,以降低运营多个网络的成本,并为5G网络释放频谱。

行业顾问本特·诺德斯特龙(Bengt Nordstrom)表示,“我们是在一个资本受限的行业中运作。”

这种现状可能会让5G网络推出速度减缓。GSMA预计,到2025年,移动用户中仍将有一半以上是4G用户,而5G用户比例仍将只有14%。

韩国在平昌冬奥会上试用了几周时间的5G,目的是能够使用无人机以及能够让超高分辨率360度视频在奥运场馆实现无线播放。

但是手机还没有提供5G的兼容性,所以冬奥期间几乎没有人察觉到它。移动芯片巨头高通(Qualcomm)在巴塞罗纳举行的这次世界移动大会上,以笨重的商业原型手机展示了早期的5G手机芯片组。不过分析师预计,5G兼容智能手机要到2019年下半年才能广泛发售。

市场研究公司CCS Insight分析师本·伍德(Ben Wood)表示,一家手机公司在巴塞罗那展出了5G手机,不小心该手机掉落地面,把显示屏摔开了。他说,“结果发现,手机里面完全是空的。”(天门山)