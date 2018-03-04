马化腾：做ICO数字货币有很多风险，腾讯并没参与

科技传媒网讯 网易科技新闻3月3日消息，全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾今日表示，今年向全国两会提交了八份书面建议，议题涉及数字中国、工业互联网、数字文化、金融安全、医疗健康、青少年创新人才培养、粤港澳大湾区建设，以及生态环境保护，并针对媒体提出的若干相关问题给予了回复。据其透露，微信红包的成功推出也可以说是偶然的巧合，目前这一功能对腾讯来说有大量的活跃用户（每月超过8亿账户），并且可以通过这一渠道再拓展到线下的O2O生活，比如外卖、零售等便利。

被问及怎么看待区块链的全民热。马化腾认为这的确是一个蛮创新的技术，但应用怎样用是一方面，如果是做ICO数字货币会有很多风险，腾讯并没有参与其中。但他认为至于区块链可以应用在许多地方，比如模拟现实中的实物唯一性。

不久前网络上有一段关于法国小哥吐槽回国无法用微信支付的视频，马化腾调侃称，这一视频出来之后有几百个人转发给自己，“看他年纪也不小，为什么要叫我叔叔呢？”。关于微信支付在海外发展情况，据马化腾介绍，现在法国巴黎几家大的地方比如“老佛爷”等都已经支持微信支付了，包括今年去日本旅游时也能看到，机场到处都是微信支付demo。在国外一些国家和地区让金融进入还是很慢，相当难，才发现国内发展得这么快，银联包括过去各个支付和银行对接的接口，国外是没有的。没有互联互通的话，是没办法做这些事情。中国在推动国外一些国家做技术性的改造。

关于怎样看发红包成为新民俗的这一现象。马化腾坦言：“我们自己电商没有做起来，缺乏一个支付普及的场景”，但红包的流行也“得益于我们广东的一个习俗”，每年在大年初八给员工发红包。据其透露，之前有一次张志东（腾讯联合创始人）觉得每年这样发太没意思了，就设计了给同事红包金额不等，“没想到内网测试之后服务器突然就爆了，这个创业也是很偶然的巧合”。之后每年高速增长，现在可以看到它特别受中国人的喜欢，外国人有时可能不大理解。这一功能对腾讯来说有大量的活跃用户，每月超过8亿账户，并且可以再拓展到线下的O2O生活，比如外卖、零售等便利。

被问及怎么看待区块链的全民热。马化腾认为这的确是一个蛮创新的技术，但应用怎样用是一方面，如果做ICO数字货币也有很多的风险，随便发币会有监管问题，“我们并没有参与其中，我们认为这是一个危险的事情”。但他也表示，区块链可以应用在很多地方，比如内部票据的认证等现实中实物票据，在提交过程中怎么样用数字化表达唯一性，可以用区块链化达到这种效果。过去传统IT是真的可以复制两份，区块链可以模拟现实中的实物唯一性。但目前来看还是发展早期。

关于智慧零售商业地产方面，马化腾透露称外界对于这一需求非常旺盛，腾讯也一定程度上看得到它的效果，腾讯的定位是说不做零售甚至不做商业，只赋能，包括用户的能力AI、云，甚至小程序应用环境，去中心化，对腾讯来说和零售商没有竞争冲突。腾讯只提供“水”和“电”。

微信小程序已经推出一年有余，马化腾有一次在内部会议上说，现在去外面的书店或在网上搜“小程序”相关书籍，可以搜到许多相关的开发指南，也就是说，已经有很多人学编程时开始选择学小程序编程，作为（过去曾做过）程序员的马化腾内心很高兴。“团队想过如何让大家来fellow这个入口，要引爆，所以推出了‘跳一跳’来做示范”，他透露，小程序对腾讯来说是一个平台级的、含金量比较高的平台产品。

以下是实录

问题1.

记者：今年是改革开放的四十周年，想请问一下您认为改革开放给中国企业，特别是民营企业带来了哪些机遇和益处，您认为下一步我国政府还应该从哪些方面加大改革开放的力度扶持企业的健康发展？

马化腾：谈到改革开放四十周年，我是非常有感触的，因为我和腾讯都成长和发展于改革开放的窗口――深圳特区。我1984年来到深圳，那时候我13岁初二，当时看到的特区非常小，应该说只有罗湖这个地方，到福田那边都是荒山野岭了，到蛇口简直像到另外一个城市一样。所以，我从很小的时候，就见证了改革开放的整个过程。腾讯更是诞生在深圳，是非常有感触的。

我觉得回过头来看，改革开放真的是历史上的一个奇迹，能够在短短40年内让六、七亿人口脱贫，这是一个公认的非常伟大的成就。尤其从企业的角度看，这么多年来经济在高速增长的同时，它增长的质量也在优化，我觉得这是一个特别好的点。

以深圳的角度来看，深圳从一个边陲小镇、渔村，能够发展到GDP超过2万多亿元人民币，已经很接近香港了。在粤港澳大湾区中，在改革开放的推动下，深圳从零发展到现在的规模，我觉得改革开放带来的机遇和益处是不言而喻的。

放眼未来，第一希望经济能长期稳定发展；第二，数字经济也需要得到充分的重视。我觉得这不仅是互联网行业的事，跟所有行业都息息相关的。这方面能否从国家政策层面上也能够得到进一步支持，我觉得非常重要。这是从我的角度来做的分析，可能不全面，谢谢！

问题2.

记者：去年你在香港举行的粤港澳大湾区论坛中，提了好几个建议，其中提出了两个点，包括出入境优惠和人才引进。想问一下，今天你有没有一些新的发展想法和进展可以和大家分享一下？

马化腾：我们跟两任特首都沟通过这个问题，包括比较具体的，比如刚才讲的E证通。我们希望粤港澳地区能人才流动不断，不论是技术移民还是人才引进也好，现在的限制还是比较严的。比如我们在香港的公司，如果你要招大陆的同事过去工作，额度上还是有限制，并不容易。另外税收来说，两地不管个税也好，或者其他方面，制度都不一样，这也是一个制约的因素，但这个比较复杂，并不是那么简单能够去做。

所以，我们想先从简单的着手，比如身份证的认证，从认证的角度，我觉得这个比较简单一点，没有那么复杂。如果涉及到税，那他要考虑到全国一盘棋怎么做，为什么只有广东可以，其他省为什么不行等等，就会有这些顾虑。包括如果外来的移民过多了，会不会对香港的技术、人才有冲击等等，他会关注这些问题。所以，当时我在大会上提，在香港的企业，可以1：1嘛，聘请一个外来的技术人员进来，你必须要聘请本地的一个技术人员，保证不会失衡，这些都是解决问题的办法。

问题3

记者：刚才您关注了几个问题，包括工业、医疗，您也提到医疗是一个比较特殊的领域，门槛更高，风险也更高。

问题一：我想问的是，作为腾讯来讲，与同类型的互联网科技公司相比，咱们一些相对核心的优势在哪，这是第一个问题。

问题二：您刚才提到，进入一个行业可能会遇到很多难题，在解决难题的方面，可能需要很多层面的解决，腾讯会从一些简单的环节或者领域入手，接下来腾讯会从哪些领域或者方面入手，能举几个例子吗？谢谢！

马化腾：在互联网医疗领域，我们优势不多，有一些投资方面的布局。

AI这两年突然火起来之后，我们公司内部发现，它居然在医疗里还可以发挥作用，接下来就有了腾讯觅影系统的诞生。

另外腾讯一个很大的优势，我们的社交、IM平台在用户间是非常普及的，微信、QQ几乎每个中国人都有。所以，我们在触达用户、连接用户和服务方面有着天然的优势。基本上在很多医疗场景，你不用装一个APP之类的，你通过直接扫码，就可以跟医院一整套体系连起来。

所以，我们在推动“智慧医院”的解决方案，从挂号到看病、取药、付费，诊后或者术后的回访、跟进一整套流程，基本上我们很早就推出了一个公众号服务，现在还可以用小程序实现，这个门槛非常低，所有人都可以用，看到二维码或者葵花码你扫就立刻可以使用这个服务，非常的简单便捷。再加上微信支付的普及，基本上老百姓他们都可以低门槛使用。再跟医院的体系内部一连接起来，这效果就非常的好，我想这是我们的优势。

但我想我们的定位要清晰，我们做底层，包括后台和云，很多AI的技术、人脸识别等，这写可以赋能给医院。但实际上很多的流程，我们都采取合作、而不是抢人家饭碗的方式去实现，包括很多周边的合作伙伴、比如在医院医疗体系原来就有很多传统的IT公司，他们本来就一直在维护他们整个医院的管理系统（HEIS系统），我们跟人家合作，帮它一起做好。

谢谢！

问题4：

记者：我想问的关于数字经济的问题，十九大报告当中提出要加快建设数字中国，目前我们中国数字经济的体量已经占GDP的占比超过了三成，居世界第二。在各种数字技术飞速发展的情况下，以及很多想象变成了现实，就像你刚才说的，我们手机可以做的事情越来越多。

我想几个问题：

问题一，能不能给我们畅想一下，数字经济未来会创造怎样的生活，最好能够描绘一下图景。

问题二，我希望能够落到广东，广东也正在加快数字经济和数字政府的建设，包括今年的政府工作报告也明确年内要初步搭建统一、安全的政务云平台，您刚才说的工业互联网，据称广东也正在酝酿政策，那腾讯和三大运营商合资在去年成立了数字广东公司，共同提升信息化，促进数字经济的网络能力。我想问一下为什么是广东，数字广东的项目进展如何，有没有经验可以分享。

您去年提到，今年也提到了大湾区，是不是我们也在朝着数字大湾区的方向做一个建设，主要是这两部分。

马化腾：为什么数字经济方面中国能够领先，其实跟中国互联网企业，在全球的互联网中已经走出了一个新的路子，也就是说：

第一，人口多。

第二，移动互联网方面，基础设施（运营商宽带）条件好，终端也多，基本上手机都在中国生产。

第三，智能设备增长非常快。

所以这几个大条件下，让中国在全球最早普及移动互联网，而且诞生出很多服务和应用，为什么有中国的新四大发明，除了高铁以外，剩下的就是网购、移动支付，第四个是共享单车。

其实没有移动支付就不存在共享单车，为什么国外没有共享单车，一个车上面有一个二维码，扫码支付解锁，没有移动支付怎么可能有共享单车呢，这个恰恰只有在中国才能诞生，这个是息息相关的。

你会看到为什么有很多变化，包括现在很多共享充电宝等等各种共享，都跟移动支付有关系的，未来再加上支付以外的，用手机端，包括我们讲的小程序、公众号，连接生活、线下，为什么我们现在强调线下，不管是医院，包括现在的零售，刚才讲的智慧零售等等，我刚刚提到了工业里面，其实都有大量的空间可以挖掘，甚至包括农业都可以做的。

你没有这些前提基础，这个高普及量的移动支付和连接器、连接能力，你是想象不出来的。这时候我们有很多的创新了，我们在推动电子身份证，我们跟公安部一起正在研发的基于微信的电子身份证，包括营业执照，包括驾驶证，都可以不用带实体的身份证，你直接给微信他看就好，而且伪装不了，它是云端去认证的这种电子证照，都已经做出来了。包括我们提"互联网+"之后，跟国税总局沟通，能不能做电子发票，以后大家住酒店就不用开抬头、搞发票，那么麻烦，一扫就出来，一点单位报销，全部自动，大家不用忙着贴发票，都可以完全用数字化的方式解决这些痛点。

生活中还有很多很多这样的问题，从我们搞技术的角度来说都是可行的，可以大量的节省大家的时间，而且很智能、很快速，在以后医疗、教育、养老方面，都是可以发挥巨大的作用，我觉得这个是非常有战略意义的。

提到数字广东，这个我们全国第一个案例，在全省级别的政府信息化大的动作，基本上把省信息中心的职能，过去全部是自己开发，现在给社会用PPP（Public-Private Partnership）的方式，能够让社会企业，包括运营商、国企跟我们合资，还是国企控股的这样一个合资公司，来帮政府做全省的数字政府的建设，目前应该开展还是比较顺利。

我压力很大，马省长今天跟我说，这两天约我谈谈，希望能够确保这个项目一定落地，这个也是广东省的头号工程，一定要成功，不能失败，所以对我们来说压力也是很大，但是我觉得也是一个动力。我们也希望借助这个案例，能够把数字政府整个一套方案全部打造出来，而且还连接很多跟民生，不管是医疗、教育，已经具备这个被连接的点，再跟数字政府对接起来，我觉得这个效果非常好。

这个摆脱了过去，好像过去建设智慧城市，搞IT化都是投标、招标，是很传统的，好像谁做都可以，我觉得未来这个思路是要改变的，因为是要发挥各方面的优势，包括连接的社会企业的，包括移动支付的这些能力，都应该去能够把他们连接起来。

当时我跟省里面的领导说，智慧城市最关键的检验标准不是领导看这个展示，你可以看到最近的变化有多好，而真正的检验标准是老百姓，老百姓觉得你投资了多少钱，做出来成果，我觉得便利了，我觉得方便了，那才叫成功，否则你自己觉得很好，老百姓一点感受不到，那是没有意义的。

谢谢！

问题5

记者：我相信在座的各位跟我都有同样的感受，现在移动支付（微信支付）非常方便，大大便捷了我们的生活，我不知道你有没有看，前段时间有一个视频在网上特别火，有一个法国小哥在跟您喊话，向您吐槽回到法国之后，觉得每次出门要带着现金和卡，觉得特别不方便，让他觉得很不习惯，我们也想了解一下，微信支付现在在海外的发展怎么样，又怎样的布局和规划？

马化腾：这个视频有几百个人转发给我。我最大的抱怨是，我看他年纪也不小，为什么叫我叔叔呢。但我也很高兴，因为这是一个关于移动支付的正面探讨。

在海外，微信支付的发展还是比较广的，让很多国人在出境游的时候能比较方便地消费。但其实能拓展这么多的消费场景、实现这些便捷的支付体验也不容易，我们通过和世界各地第三方支付企业的合作、业务整合，共同来拓展各地的市场。

微信支付最近也在加大海外拓展的力度。法国巴黎几个大的商场都已经可以支持了，包括春节的时候，如果有朋友去日本北海道，可以看到那个机场全部是绿色的，都覆盖微信支付了。

在中国人出境消费越来越方便的同时，海外也看中了中国人越来越强劲的旅游和消费需求。真正要做跨境支付的企业，包括在当地要申请类似移动支付第三方支付牌照的话，其实进度还很慢，难度也比较高。我们出去探索了一轮才知道，原来中国的第三方支付这么先进，国外是没有这样的优势的。

比如在中国香港地区，他们有一个新的金融支付系统在开发，今年落地后才能实现快速的在各银行之间转帐，而且可以实现比眼下更低的的转账成本。我们正在等待这些系统开发完毕后，加快在当地的支付布局。

比如在国外市场，我们在马来西亚申请了第三方的支付牌照，这其实是很难申请的。但拿到牌照之后，我们也发现当地很多基础设施还有待建设，有些银行无法提供接口。如果实现不了互联互通的话，很多进展无法进一步推动。我们已经意识到这方面的重要性，也在推动各个银行间的技术改造。这个工作并不那么容易，但已经越来越快了。

问题6

记者：今年春节收发红包的总人数达到7.68亿，发红包成为一种新的民俗，我想问一下你怎么看这一现象？

马化腾：其实，我们做支付很早了，但是因为我们自己的电商没有做起来，所以缺乏一个场景能够驱动支付的普及。

所以，在2014年的时候，应该说很幸运吧，得益于我们在广东有这个习俗，我们多年来每年坚持大年初八发红包给同事。正是因为这个习俗的支持吧，我们同事就想了能不能电子化，其中一个故事就是，我们一个co-founder张志东，他觉得每年那样发太没意思了，他就自己设计了给同事的红包是有的多有的少，10元、20元、50元不等（可能50元的少一点,笑），就放在箱子来，说来，你们自己拿，自己抽。

所以，他当时给的建议是你们能不能把这个做出来。我们本来是内网测试的，没想到，同事做出来之后发现，一扔出去，服务器立刻压力很大，非常受欢迎。我们赶紧加服务器，加班加点才把它做起来。

这个创意也是一个很偶然的巧合才想到的，之后每年就高速增长，发现特别受中国人的喜欢。上次在财富论坛，我也讲说很多老外不一定明白这个，我们在国外跟他解释之后，他也不明白你们这个抢一个随机的钱有什么意思，好像拿人家的钱也不太好意思，他们不太明白这个。

我们觉得这个红包不是讲钱，而是载着感情，它其实是一个"带着钱的表情包"，是一个祝福，是一种文化的沟通，是这样而已。所以，不能单纯从钱的角度考虑。但它无意中形成的就是，它让大家熟悉绑卡、钱、转账等等操作。

所以，这是一个非常好的基础，这样的话对于腾讯来说，有一个大量活跃的用户。红包现在每月的活跃用户，都超过8个亿，这也是一个非常大的数字。

在这个基础上，再拓展到其他线下O2O的生活，甚至包括刚才讲的共享单车、外卖、零售等等，这些都会是非常便利的。

谢谢！

问题7

记者：最近区块链的话题非常热，您怎么看待？以及您和腾讯对区块链的思考和布局有哪些？谢谢。

马化腾：最近区块链这个话题非常热，甚至有人调侃区块链之前的互联网都是古典互联网。

的确这是一个蛮创新的技术，但是怎么应用，大家注意，技术是好的，但是怎么用好这是另一个方面。如果做数字货币ICO，我觉得还是有很多的风险的，不是技术不成熟，如果大家都可以用区块链技术随便发行数字币，那会引发很多监管的问题。

现在数字货币虽然很热，但是我们并没有参与其中，我们不考虑说发个币等等，因为我觉得这是一个非常有风险的事情。但是区块链技术可以应用在很多领域，比如说一些票据的认证，它实际上就是可以把实物，比如说现实中一个文件、一个票据，变成只有这独此一份，你抵押出去了和还回来，这个过程中怎么用数字化认证它的唯一性，其实区块链解决这个很大的问题。当然，票据只是其中一部分，还有很多文档、文件认证的东西是可以用区块链化来达到这个效果的。也就是说，一份文件是不可被复制、不可被篡改，而且是转移了就过去了，原来那个不会变成两份，过去传统IT是真的可以复制两份的，用区块链就可以真正模拟现实社会中的这种单据、票据的唯一性，所以它具有一个划时代的意义。所以腾讯也在积极地探索区块链在各个场景中的应用，但是目前还是发展的早期，现在大家所有人都在盯着数字货币，我觉得先解决这个问题区块链才能继续发展。

问题8

记者：我们注意到今年Pony提了一个《关于防范金融风险》这么一个建议，这个在以往是没有的，我们想要了解一下，为什么会在今年关注这个领域？互联网公司和腾讯能够在防范金融里面做什么呢？因为，过去我们都感觉到了互联网行业是快速的迭代和快速颠覆，而金融这个行业基础原则是稳健和风险控制，互联网企业做金融，要如何达到这样的平衡呢？

马化腾：这个有很多的缘由，刚才讲的为什么网上出现很多违法营销、违法集资，其实大量地在微信的公众号平台，我们没想到原来是用这种形式出现的，所以当时对我们产生了很大的压力，我们明明看到有的公号关注的粉丝很多，你看它业务怀疑是有问题，但是你没有证据，最后有些出事了，卷款逃走了，就有受害者他找不到人了，受害者说是不是你们平台也有责任，甚至到腾讯去问责，给我们造成了很大的压力，虽然我们不知道发生什么事儿，但是毕竟在我们的平台这边出现，还是有责任和义务去处理这个问题的。

所以这方面给我们自身鞭策的压力就很大，这个事情不是跟我们无关，是息息相关的，如果不找出一个好的方法，平台的监管的责任是得不到落实的。

所以说我们关注这个事情是有道理的，因为真的是会被牵连的，所以说这是我们最大的一个初衷。

第二，我们自己在做正规的互联网金融业务的同时，如果像我刚才讲的，"你能贷到多少钱，我也来贷"，其实我们微粒贷是很安全的，但如果外部很多公司这样做，我们也是可能被牵连的，我们的正常业务也可能会被影响。

所以你想想，这方面我们怎么能不关心呢！谢谢。

问题9

记者：我有两个问题：

问题一，提案里面涉及到青少年的问题，因为我们记得您去年也提过，腾讯上线了青少年的游戏成长守护平台，所以请问这方面的成效如何。

问题二，今年你的提案到很多数字经济方面的一些问题，因为我们也知道，现在越来越多的科技企业的掌门人，包括您和刘强东之类的企业家也都加入了两会，参政议政，像这样的一种变化，对您和其他的一些科技企业的负责人来说，有没有提出更多的责任和要求？

马化腾：我们推出了成长守护平台有一年时间了，最近刚刚过了一周年，效果还是比较显著的，目前已经有很多家长在利用这个平台，和孩子们一起，在数字娱乐和网络游戏（包括手游）的过程中，探索如何更科学、有序、正面的去引导游戏，防止过度沉迷等。

任何东西过度沉迷都是不好的，一定要有一个把控，特别是未成年人的自控力还不够成熟的时候，一定要有一个分层的、根据年龄管理的机制，也要有家长和平台的介入。

除了成长守护平台，我们还在在去年暑假之前，在我们最火的游戏《王者荣耀》上推出了一个健康系统，12岁以下的孩子，一天只能玩一个小时，晚上9点以后就不能玩了。

此外还有其他一些新的措施，包括利用成长守护平台怎么识别孩子用小号玩游戏的问题，通过找出一些疑似小号给到提醒，让家长有更多的管理手段。

但是，这些还远远不够，腾讯主要创始人之一的张志东也非常关注这一点，他提过需求说，你们能不能聪明一点，不是一键禁玩了事，还要看到游戏的正面性，能够让父母和孩子用互动更好的方式来去管理这个事情，而不是一味用很粗暴的方式不给玩等等。

我们最近就做了一些尝试，前不久我还在朋友圈跟同事反馈，这个体验还需要改进。他的意思是说，家长和孩子定一个所谓的数字契约，我做到这样的事情，带去户外互动、做家务、学习等等，和你的游戏时长挂钩，履约了之后你应该怎么鼓励，而且还有好友，或者请几个同学、家长见证，任务完成后会有鼓励，这些就可以做的很有趣，把这个过程变的很生动，都可以用技术手段来实现。这样的话，比原来简单、粗暴的方式相比要柔和很多，因为从孩子的天性需说，还是要有互动。

现在腾讯也在开发功能游戏，在很多方面，其实是可以进一步发挥游戏的正向价值。比如说微信最近的跳一跳，也很多老年人反馈说觉得很好，防止大脑痴呆，他们觉得这个挺好玩的，又简单。这类也属于很类似功能游戏的一种，我觉得这个是值得我们探索的，而不是简单的、一味的妖魔化。当然，不管理肯定也是不行的。

另外你讲到，越来越多互联网企业加入两会，参政议政，我觉得这也是一个非常好的现象。现在的互联网企业已经不像十年、二十年前的门户网站、电商、通信这么简单，已经是生活化了，有很多O2O的场景。大量现实生活中的传统行业都已经纷纷触网，用互联网来做了，所谓的互联网企业范畴已经很大的扩大了，所以他们的参与大大地加大，也就是我们刚才讲的数字经济、数字中国方面的推动，很多政策、法规、建议都是跟这些息息相关的，我觉得这个是一个非常好的事情。

问题10

记者：在今年8名来自深圳的人大代表当中，您是唯一一名连任的。作为新当选的一名老代表，您这次一口气又提出了8个建议。我看了一下是这么多深圳代表中，您提的建议又是最多的一次，您怎么看待您这次覆盖面如此广的建议？当中最大的亮点是什么？

另外，我们都知道腾讯是成长壮大于深圳的，而且深圳也一直为拥有像腾讯这样的科技型企业而感到骄傲。目前深圳正在打造"创新引领型全球城市"，您认为像腾讯这样的创新型的科技企业，能够发挥一些什么样的作用？

马化腾：深圳一直是以"创新"为著称的，腾讯只是其中一家，还有很多，华为、中兴、比亚迪、大疆，还有好多的企业都在深圳诞生，而且都是科技创新引领全球的企业，非常多，我想这也是为什么我们提到，"粤港澳大湾区"有很大的优势。

和刚才提到的很多企业一样，我们还是希望能够发挥自身的优势，能够发挥影响力，同时也实实在在针对这些巨大的市场机遇，能够投身其中或者投资这些科技领域。因为我觉得我们是最有条件做这个事情，如果我们不做的话，会辜负这样一个历史的机遇和责任。

谢谢！

问题11

记者：我们注意到去年腾讯提出了一个智慧零售的概念，也特别强调去中心化的思路，包括之后您在《财富全球论坛》也提到了去中心化。

我们也注意到了，过去的一段时间，腾讯也入股了一些线下的零售公司，想问一下关于智慧零售方面您有哪些思考，布局和逻辑是什么样的？包括未来您对零售业将会发生怎么样变革的看法？

马化腾：大家知道在零售方面，腾讯把电商业务卖给京东之后，我们基本上不碰电商领域，完全靠投资。

为什么线下的零售最近动作这么大，除了刚才我们讲的利用数字技术助力线下传统零售，能够抓住数字化的机遇，能够把人、货、场景几方面全部打通，你不这么做的话，你可能就失去竞争力。

但这里面有几个担忧，很多零售的企业也主动找我们，谈到这方面的担忧。原来零售企业和线上的电商是对立的，他觉得你抢他饭碗，是一个此消彼长、互斥的业态，所以过去这十几年他们就很悲观，基本上被线上的电商侵蚀他原有的份额。

但现在我们发现，传统零售和线上电商彼此间的融合开始了，已经不是互斥了，用户的体验真的是要线上线下整合，而且传统线下的体验是你没法简单用线上替代的，毕竟人作为一个实体，你总要生活在周边。

这里面就带来了很多的变革，包括现在的便利店、或者周边社区店的演化，我也发现很多人开始做创新了，也是利用数字技术、互联网，利用移动支付、移动终端做改造，包括后台货物的供应也是用IT手段改变原来大卖场的方式。你可以看到这个趋势在变化，大家就发现，这应该做融合创新。

所以，很多企业希望我们提供一套智慧零售的解决方案。最近这一个月，我们内部成立了一个智慧零售战略合作部，能调动和主导我们各个BG、事业部门的一些资源，能够打造一套为智慧零售和商业地产等整套的数字解决方案。

我觉得目前进展还比较顺利，需求非常旺盛，而且也看到了它的效果。在这个基础上，其实很多的零售企业愿意跟我们一起合作。我们的定位是我们不做零售，甚至都不做商业，我们更多的方案是助力、赋能，我们提供一层很薄的能力，包括用户的连接能力、小程序、公众号、云、AI等等都是为你们服务的，而且还跟周边的生态合作伙伴、开发商一起为你们服务，对我们来说没有利益冲突。

也就是为什么说去中心化，零售商包括商业地产他们所有数据是自己拥有的，他不会依托其他家，说那很危险，以后数据丢失的话他会非常担心。我想对于零售商来说可以理解，他愿意把他的命运把握在自己手上。对于我们来说，我们只是提供“水电”而已，就是这样。

问题12

记者：刚才您介绍您的建议的时候，关于数字中国"一带五"，"一带五"里面的第一个，您提的是工业互联网，这的确是一个非常正确的问题，我有两个问题：

问题一，请您稍微展开一点说工业互联网对于中国经济的提质、增效、转型升级的意义您有什么样的认识？

问题二，工业互联网很显然是新生事物，所有的新生事物我想用一个比较通俗的话来说"既面临机遇又面临挑战"。工业互联网面临的挑战，您认为有哪些？面对这些挑战应该怎么办？谢谢！

马化腾：前面也介绍了其实现在讲工业互联网还比较浅层，我们仅仅解决生产者和消费者、需求者之间关系问题，C2M柔性制造等等，其实深入讲智能制造，包括工业互联网，还有M2M（制造者和制造者）上下游协调关系问题，内部制造的问题，也包括它生产过程当中，怎么样用新技术，比如说能不能用AI来帮助，降低生产过程当中模具的损耗，可以不可以更加提高效率。我们最近跟富士康讨论，怎么样用AI来帮助他，后来我们提出，用高清摄像头拍摄制造过程当中的变化，能够智能调整，就像一个很有经验的老车工一样，根据你的变化微调一些位置，因为有一些模具有一些损耗嘛，一般生产到一定程度就扔掉了，不扔就有产品偏差了，用AI这种方式来提高精准度和寿命。

比如说一个手机壳，一个模具可以生产多少个手机壳是固定的，就是因为后面不精准了，但是如果你用这个技术的话，是可以大比例的提高它的寿命，其实这些都是它的一些具体应用。

为什么数字化我们不讲只是互联网，互联网只讲网络，它还有很多的科技成分，包括大数据和AI，AI不是完全互联网化的范畴，这些东西都是可以应用的。

我在想，这些新的东西在生产制造过程当中能够引入的话，是一个很大的变化，我们现在还在探索早期。我现在也在跟这些制造业人士沟通，了解他们的需求。我们有时候知道一些科技的前沿，或者有一些方向，但是我们不知道制造业的痛点、需求是什么，因为这个产业链很深，所以一定要跟每一个行业进行合作，这样才行，谢谢！

提问：有没有什么挑战呢？

马化腾：我觉得挑战的话，很多时候大家没有意识到，刚才我讲到重庆，头部的、大的制造企业是有这个意识，但是它还不知道怎么做，所以需要对接，我们希望后面这些方案、技术能够在更多场合讲给他们听，他们知道还能这么做，他们立刻联想的，他们想象力很丰富，一下想到自己能够怎么做，我觉得还是一个沟通和普及这方面的问题。

后面从实际操作来说，我觉得没有特别大的挑战。

问题13

记者：我有几个问题：

问题一，腾讯之前就提出了扶贫云的概念，而且在贵州也进行了实践和布局，目前的进展情况如何？

问题二，互联网技术对精准扶贫、乡村振兴有什么样的意义？

问题三，数博会举行几界以来，腾讯和贵州现在已经可以说是老朋友了。以贵州那么多次这样亲密的接触，贵州最打动你的地方是什么？

马化腾：大家都知道，扶贫很多的方面，包括款项来源，包括资助如何落地、而不会层层损耗掉，有没有落到实处，包括你帮助的对象是不是真正达成贫困的目标等等，这些过去没有太精细管理、不是精准扶贫的话，效率就很低，就会变成上面洒了很多水，下面真正受到灌溉的却没有，中间全部损耗掉了。所以，这是一个很大的问题。所以，一定要用科技的力量、利用数字技术才能解决这个问题，包括我们做的扶贫云，其实也是为解决这样的问题而产生的，我觉得这个效果还是非常明显的，可以跟踪到户，每个人的情况怎么样，中间可跟踪性是非常清晰透明的，我觉得这绝对是一个方向。

谈到数博会，因为我们参加了几届，我都非常重视。我觉得贵州提出大数据的战略是非常好的，而且也能充分利用贵州水利能源的优势。再透露一个消息，我们现在正在贵州的两座山里挖洞，要打造一个全国最安全的数据中心，而且里面恒温恒湿，PUE也就是空调能耗损耗是最低的，可以达到一点零几到一点一左右，非常低，而且非常安全。我希望能把最好最重要的数据存储到这里面，或者是我们的云、客户以及工业云等这些最重要的数据也能够存储到这里面去。我觉得贵州也有很大的优势，应该快挖完了，几个月之后应该可以装服务器了。

问题14

记者：刚才您介绍说，腾讯这两年与故宫、长城、敦煌等大的文化IP实现了合作，也产生了不错的经济文化和社会效益。腾讯积极推动科技与文化融合的原因，或者说初衷是什么？谢谢！

马化腾：我们发现中国的IP很多，几千年的文化传承，应该说我们诞生了很多非常好的IP。我们现在看到过去好莱坞很多大片、动漫也好，这些文化都是从国外过来，但是现在发现，如果说我们具备很好的编剧能力、美术制作能力、讲故事的能力，和这种特效、后期制作等等，甚至包括一个IP用多种形态呈现，把这个能力锻炼起来之后，或者把中国的传统IP挖掘，我觉得完全可以打造大片，或者大制作这样的级别，并不会输给好莱坞的。

你可以看到，除了游戏产业之外，越来越多的国产游戏，越来越多的电影行业，最近春节的很多大片都是国产大片，发现制作水平越来越好了。我相信很多古老、传统的文化，其实是可以有巨大的品牌价值可以挖掘的。

从文化投入角度来看，你的资金肯定要投入到成功概率最高的IP身上，这样IP价值会越来越被大家认可，同样的制作能力、同样的资金，你一定选择一个好IP，你才敢投，否则的话，你可能血本无归。所以IP的稀缺性和它的价值，我觉得过去是被低估了，这也是我们为什么特别重视IP的发掘和培养，甚至可以购买一些好的IP，别人不会挖掘，又用了这个IP，我觉得可以在全球的网络去搜索、开发，中国在这方面越来越有优势了。

问题15

记者：其实过去的一年微信团队花了很多的时间跟精力在打造小程序，我有几个问题：

问题一，能否介绍一下现在小程序在你看来处于怎么样的一个发展状态？接下来会重点解决哪些问题？

问题二，其实腾讯投资了很多这种创新的公司，很多我们接触到的一些创业者都表示非常认同腾讯跟大家这种相处的方式，您能否大概再介绍一下腾讯投资布局的一些重点逻辑，谢谢！

马化腾：这个问题比较大，在我们前不久的微信公开课上也有详细介绍小程序，张小龙也讲了很长时间，大家可以回去参考一下。

腾讯内部也非常重视小程序这个应用平台。曾经我们内部大会也说，你去外面书店、比如在京东搜小程序可以搜出一堆开发指南，在我们过去做编程软件，我们全部用国外的微软或者其他公司的开发，基本都是美国公司的开发环境。现在唯一看到的就是来自中国的开发环境小程序，已经有很多书了。

很多人开始学编程了，就学小程序编程，我觉得这是非常可喜的，而且是突破性的。可能外界从来没有人这个角度看，但我从编程者、程序员的角度来说特别高兴看到这一点，我觉得这是意义重大的，这个撬动是整个开发者生态，更多人懂这样编程的方式才能在线上线下整合方面开发出非常深入的应用，我觉得这是非常重要的。

当然，这块还有很多优化的余地，比如有人说我常用的小程序能不能锁定、排序等等。但是，这对我们来说无疑是一个平台级的，而且含金量比较高的平台产品。

第二个问题投资理念我简单讲几句，大家看到我们投资很多家公司，总的来说：

第一，投内容产业，因为我们做文化产业、内容产业的头部，好的IP我们非常愿意投资。

第二，投符合我们战略方向的，很多东西我们不会自己做，而是支持我们的合作伙伴去做。所以，我们投资也不是控股的形式，甚至大股东都不是，就是用小股我们表达支持，然后战略支持他们，我觉得是这样一种方向。

所以，看到我们除了做通信社交和内容，其他的东西，我讲“半条命”都是+别人，让别人+我们，其他的都是让给外面合作方来做。我们的投资理念大概是这样。

问题16

记者：我想问一个问题，现在网络已经成为我们生活中必备的重要元素，我们在享受网络便利的时候，也感觉到了有很多困惑的地方。比如说我想讲的是网络谣言。现在网络的谣言可以说每年层出不穷，咱们国家也立法关于制止网络谣言，起到了一定的作用，但是需要做的工作还有很多，腾讯是全世界最大的互联网公司之一，你们技术又非常的先进，我想问一下作为腾讯的形象来讲，有人说网络谣言像网络肿瘤一样，您形象的来讲，可以是腾讯的首席医师，您下一步将怎么样针对网络谣言，用"手术刀"去把它更大的消除掉？

马化腾：过去两三年，我们在网络谣言的打击、斗争方面做了很多事情，因为我们作为平台，你不知道他讲的东西是真的、假的，你没有办法判别，甚至有一些商业之间的，比如说两家公司互相说，或者两个人说，你说我是错的，我说你是错的，我们也没有办法鉴别是有问题的。

比如说像公众号的很多文章，你说要处理的话，你就必须要举证，证明他有哪句话是假的，你这篇文章才可以处置，否则的话，我们也无权处理这个事情，否则另外一方说，你为什么把我的内容删掉了，我要告你。我们作为平台仲裁能力是一个很大的挑战，这方面我们有一个很严密的申诉的流程，然后来举证。

我觉得这是我们作为平台处理上非常复杂的一个难题，当然有一些很明显的谣言，对我们来说，就是要发现，而且要快速处置。

这里面就要有一个，如何在清除谣言的同时，又要保证用户隐私的安全，所以这是我们很大的挑战，所以我们是特别重视用户的隐私。对于一些公众的、外界链接的谣言信息，或者是文本信息也好、图片信息也好，这些不是原创的，不涉及你个人隐私的，这些就应当可公开地去处置，判断它是不是有害，是不是完全造假等等。

这里面的难度很大，我相信我们在全球处理这方面的事情，技术上来说，我们是很先进的了，这也是给逼出来的，否则的话，你整个生态环境恶化，对我们来说也是没有好处的，用户也是会抱怨的。从平台的角度来讲，这方面非常关键。但是，我觉得AI技术在里面大有可为，希望以后人工智能技术可以加强谣言的识别。

问题17

记者：刚才有朋友问到了有关区块链的问题，在我们关注来看，2017年其实是人工智能蓬勃发展的一年，我们也关注到腾讯在去年在人工智能这个领域有了诸多的动作。比如说，我们在图像和语音识别方面有了优图实验室，我们在医疗领域有您刚才提到的腾讯觅影。我想问一下，在您看来，腾讯在AI领域的布局是怎样的一个结构，在今后腾讯在AI领域还将会有怎样的动作呢？谢谢！

马化腾：自从AI、尤其是AlphaGo起来以后，大家才意识到深度学习威力如此厉害。的确，深度学习现在在很多的场合是完全可以落地的。

我们后台很多技术，比如说广告的精准匹配、个性化内容推荐，都采用了AI技术，可能大家感知还不太清楚。在未来的生产制造过程当中，在某些特定场景，就可以用AI技术，以低成本的方式来模拟一个大脑在后面进行管理，从海量的大数据里找出它的规律。通过AI技术，就像一直有一个永远不累的大脑思考、处置一些信息，我觉得这个是一个方向。

当然，这个路还很远，现在AI都应用于一些专用的场景，而且要把这个场景划的足够窄、足够清晰，然后通过深度学习把它的特征、数据了解之后，开发成算法。我觉得先从垂直领域入手，AI的通用或许还远，垂直方面我觉得已经有很多机会可以做了。

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