马化腾两会提8个建议:加强青少年科学教育网络素养

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月3日消息，全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾今日表示，今年向全国两会提交了八份书面建议，议题涉及数字中国、工业互联网、数字文化、金融安全、医疗健康、青少年创新人才培养、粤港澳大湾区建设，以及生态环境保护。

据马化腾透露，这是其第六年参加两会，作为连任代表，从过去5年的建议来看，能亲身感受到从过去自己熟悉的行业、领域到民生、社会方面更加关注、关心，写成议案，自己也要投入更多精力去学习。过去5年里，一共提了22份建议，涉及科技、民生、安全等等。“从微信诞生到现在的七年时间，过去五年是发展非常迅速的时代，移动互联网时代大家绝大部分需求都可以在手机上完成，互联网经济和实体经济大门打开，实体经济和数据经济开始深度融合。”

他提到，在2017年腾讯感到互联网和各行各业的融合趋势越来越明显，现在又过去了一年，能感受到互联网＋又有延展，尤其是大数据、云计算、AI等等，各地政府纷纷开启了数字化的时间表。就此，自己在包括工业、金融、文化、医疗、教育等等方面提出几项议案。

主要分为以下几个方面：

加快建设数字中国 增进民生福祉

移动互联、云计算、大数据等新一代信息技术广泛应用，“数据是重要的生产资料”成为社会共识。我国政府明确提出加快建设数字中国，让科技更好地服务于我国经济社会发展和人民生活改善。

马化腾认为，从“互联网+”到“数字经济”可以看成是纵向深化的过程；从“数字经济”到“数字中国”更像是横向扩展的过程，由经济扩展到民生、政务等社会的各个方面，从不同维度展开中国的数字化蓝图。在此过程中，互联网行业扮演着重要角色。

关于加快建设数字中国，马化腾在《关于加快建设数字中国 不断增进民生福祉的建议》中建议，整合现有的数据平台，分步推进重大数字基础设施建设；积极推动公共数据开放，在条件具备的部门或地区示范建设公共数据开放平台和数据产品流转平台；加强数据相关市场的机制建设，维护健康有序的市场竞争秩序。同时，建议出台社会力量参与数字中国建设的激励机制；推动基础科研，推进基础标准制定，参与国际网络空间治理体制建设，扩大中国的话语权和影响力。

在数字中国建设的议题之下，马化腾从工业互联网、数字文化、金融安全、医疗健康、青少年创新人才培养五个领域切入，提出了具体建议。

1、在实体经济领域，数字技术着眼于“工业互联网”，推动实体经济高质量发展。马化腾在《关于加快发展工业互联网 促进实体经济转型升级的建议》中建言，加快网络改造升级，夯实工业互联网的发展基础；鼓励加快发展工业云，支持传统行业、互联网企业和信息技术服务企业发挥各自优势，合作打造具有国际水准的工业互联网平台，促进实体经济云化升级，“用云量”将成为衡量数字经济的重要指标。同时，切实做好工业互联网安全保障，建立政府安全监管、市场安全服务、企业主体安全的协同联动机制。

书面建议还提出，推动互联网和实体经济深度融合，打造数字生态共同体；积极开展国际交流合作，将我国推进工业互联网、实体经济数字化转型的经验上升为独具特色的中国经验、中国方案。

2、在文化领域，目前还明显存在文化资源的分布和使用不均衡的问题。与此同时，站在新的发展方位，数字文化也迎来我国文化软实力崛起的历史机遇。

马化腾建议，充分发挥科技的潜力，使之成为文化发展的助推器。通过“科技+文化”融合创新，打造中国特色文化IP，促进文化产业内部、产业与社会各领域之间生态化、协同化发展，建设产业发达、文化繁荣、价值广泛的“数字文化中国”。

马化腾在《关于推动“科技+文化”融合创新 打造数字文化中国的建议》中提出，鼓励文化内容生产创新，促进产业转型升级。具体包括扶持精品原创内容，鼓励和包容科技文化企业在内容、题材、形式和技术等方面的的探索；鼓励优秀数字文化作品引进、开发与制作；鼓励数字文化不同业态，以及数字文化与文化产业其他领域联动发展；系统性推进传统文化创新传承与活化等。

他还建议，扶持科技文化在垂直行业、公共领域的应用，推动全社会各领域协同发展；加强推进数字文化与空间融合，推进文化赋能城镇，促进文化普惠。同时，创新升级政策法规，营造良好的产业发展环境，促进产业健康可持续发展。

3、在金融领域，数字技术不仅支持业务创新，也要支持防控风险。在互联网环境下，金融安全形势并不乐观，依托互联网渠道的非法金融活动、部分互联网金融平台的业务风险累积，都在不断挑战传统的风险管理与监管模式。

马化腾在《关于防范互联网环境下金融风险 筑牢金融安全防线的建议》中提出，建立联防联控和分级响应制度，对非法金融业务“打早”、“打小”，赋予商业银行和支付机构分级应急处置权限的权限，发现违法活动苗头时，及时用技术手段锁定并处理，避免酿成重大危机。

建议发展金融监管科技，打破信息孤岛，推动人工智能等技术在防范风险方面的应用。主要是利用创新技术升级完善金融监管体系，推进数据信息共享，打破数据割裂风险，同时推动监管部门与互联网技术企业加强密切合作。建议还提出，完善统一的监管规则和监管框架，防范大型互联网金融平台的业务风险。

4、在医疗卫生领域，我国的健康医疗现状仍然严峻。医疗卫生资源相对稀缺、人口老龄化加快、慢性病患者增多等挑战巨大；整体数字化程度较低，应用上也存在着政策和机制壁垒。

马化腾认为，数字技术助力“健康中国”战略实施，在促进平衡发展、普惠医疗与精准医疗等方面大有可为。他在《关于以数字技术驱动健康医疗事业平衡充分发展的建议》中提出，加快数字技术应用，促进医疗资源和服务能力的平衡发展。一方面，在医疗欠发达地区可以率先推广人工智能辅诊等技术；通过AR、VR、直播等方式，基层医生能与专家远程会诊和交流，助力医疗资源平衡配置。另一方面，患者就医全流程在线服务、基于区块链等技术的电子病历和处方安全流转、院务管理上云和周边服务智能化等，也将极大提升医院的服务和管理能力。

建议还提出，以数字技术为载体手段，建立数据共享机制，实现健康医疗大数据的规范采集、集成共享和合规应用，加速全方位、全周期健康服务。进一步完善数字技术应用的制度环境和协同创新机制。

5、科技要义在于创新，创新之争关键在人。马化腾呼吁，加强青少年科学教育和网络素养，培养面向数字时代的创新人才。他认为，要引导青少年接受良好的科学教育，以育才培养创新能力，并引导他们具备正确的网络素养，以养德应对网络时代挑战。德才兼备的数字一代将挑起未来的大梁。

马化腾在《关于加强青少年科学教育和网络素养 培养面向未来的创新人才的建议》中提出，建议政府设立“青少年科学发展”专项基金，培养了解科学、了解网络、了解青少年的专业教育者，在基础教育层面加强青少年科学教育，推动网络素养进入中小学课堂。同时，引导鼓励各方社会力量，如企业、研究机构、科学场馆等开放自身资源，深入参与其中。

建议搭建“云端实验室”平台和区域性科技馆，系统引入第三方社会优质资源，鼓励和引导结伴帮扶，解决偏远地区科教资源匮乏问题。例如腾讯与国家天文台将合作上线“共享天文台”，让各地青少年在线观宇宙，便捷接触天文知识。

建议还提出，鼓励新兴科技与创新教学方式运用。将VR、AR和人工智能等新技术与影视、游戏等新文化形态融合，开发出更丰富、互动性更强的教育内容；鼓励跨学科教育的探索，以及开展青年营、科技创意大赛、网络编程大赛等活动，通过创新的教育方法加强青少年培养。

推动粤港澳大湾区融合发展率先突破

马化腾在《关于加快粤港澳大湾区建设 推动区域融合发展率先突破的建议》中提出四点建议，一是促进大湾区“决策共商”，建议在中央层面设立发展协调领导小组，由三地政府具体落实决策；在区域、民间层面成立由知名企业、智库、社会组织组成的粤港澳大湾区发展委员会，定期提出具体诉求、提供研究支持，形成大湾区发展决策和咨询的双轨机制。

在此基础上，推动在当前大湾区融合发展的关键领域和环节实现更大突破。比如，居民生活方面，试点推行身份证明“E证通”，使大湾区居民在一部手机上承载多张证件，包括身份证、回乡证、电子港澳通行证等，实现一机在手、无缝通行；出入境便利化方面，探索运用人脸识别技术整合内地与香港、澳门出入境核检需求，提高通行效率；协同创新方面，将深港河套地区打造为大湾区融合创新首个标杆项目，研究在该地区新设“湾区大学”的可行性和操作路径；在吸引企业和人才方面，进一步扩大前海、横琴等已有鼓励优势产业目录和税收优惠政策的适用范围。

二是鼓励大湾区“产业共建”，打造以“科技+金融”为基础的国际科技产业创新中心。支持粤港澳大湾区率先打造“科技创新成果应用先行区”，推进互联网、大数据、云计算、人工智能和物联网等新技术普及应用，探索建设“云上湾区”。同时，充分利用金融业集聚优势，在大湾区加快金融业开放步伐，提升金融在科技创新、成果转化、转型升级等方面的支撑力。

三是巩固粤港澳“文化共生”，提升大湾区发展的归属感和参与感。建议国家和粤港澳三地政府着眼于促进大湾区青年人交流、沟通、理解和融合，进一步整合提升相关青年活动项目，出台政策鼓励大湾区知名企业、公共机构为优秀青年提供实习和工作机会。同时，研究启动湾区文化发展专项，探索打造基于人工智能、大数据等新技术的文化资源保护和挖掘的标杆城市。

四是着力实现大湾区“机遇共享”，打造中国资本和中国企业走向全球的“桥头堡”。建议国家研究出台政策举措，充分利用大湾区沟通内外、连接全球的独特优势，鼓励和支持大型央企、民企在粤港澳大湾区特别是香港、澳门设立国际总部，同时在大湾区内实施更加优惠的境外资本和企业进入政策，鼓励世界名企设立区域总部或创新研发中心，促进生产要素资源双向进出、有序流动。

此外，继去年建议推进海绵城市建设，马化腾今年又带来一份生态文明建设的书面建议――《关于鼓励社会公益组织参与国家公园建设和管理的建议》。

马化腾认为，社会公益机构作为政府、企业和公众的桥梁，在参与全民工程方面具有天然优势。《建立国家公园体制总体方案》的出台为公益组织积极投身以国家公园为主体的自然保护事业，参与建设“美丽中国”提供了契机。

建议提出，制定《国家公园法》，明确社会公益组织参与的法律地位及工作范围；建立健全国家公园公益捐赠、协议保护等机制；发挥社会公益组织在推动国家公园社区发展和自然环境教育方面的作用；建立社会公益组织参与的激励和监督机制；利用社会公益组织及各界力量，加强国家公园传播和舆论引导。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210297-1.html

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