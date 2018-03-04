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欧盟盯上科技巨头避税问题 或按营收2%课税

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-04 15:08

欧盟盯上科技巨头避税问题 或按营收2%课税,欧盟 课税 避税

科技传媒网讯 网易科技新闻3月4日消息，据国外媒体报道，法国财政部长布鲁诺-梅尔（Bruno Le Maire）在接受一家报纸采访时表示，欧盟本月将公布向大型全球科技公司征税的计划，税率在2%至6%之间，但更有可能接近2%而非6%。

布鲁诺-梅尔对法国《星期日报》（Le Journal du Dimanche）表示，“一项欧洲指令将在未来几周内公布，这将是一项重要举措。税率的范围是2%到6%，我们认为将接近2%，而不是6%。”

布鲁诺-梅尔称，对于可能会说这项措施太过温和的那些人来说，他认为“这是一个起点。我更喜欢一份能很快实施的文本，而不是没完没了的谈判。我们稍后会微调它。”

上个月路透社看到了欧委会的文件草案，其在发布之前可能会修改。这份文件草案内容建议，根据客户所在地而非公司所在地征税，税额将根据公司总收入的1%到5%比例进行征收。

该提案旨在增加亚马逊、Alphabet旗下谷歌和Facebook等公司的税单，欧盟大国指责称，这些公司把在欧盟获取的利润转移到卢森堡和爱尔兰等低税率国家，因此它们的税支出过低。

埃曼纽尔?马克龙(Emmanuel Macron)总统领导下的法国政府提议，对科技巨头按照营收而非利润进行征税，以解决这些公司将利润从所挣得的地方转移到低税率地方的问题。

意大利、德国和西班牙以及法国正在带头推动这项税收的改革。但是这面临爱尔兰等小国的抵制，爱尔兰是这些公司投资的枢纽，该国担心这样的变化可能会损害这个国家的经济。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210299-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:欧盟避税课税

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