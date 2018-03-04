美国会两党达成协议 允许5G网络频谱拍卖

两党领导人表示，美国众议院将于下周二就该措施进行表决。

美国联邦通信委员会（FCC）主席阿基特?帕伊（Ajit Pai）本周一表示，监管机构计划从今年晚些时候开始对用于5G网络的高频频谱进行全新的拍卖，以改善美国各地的互联网服务。

FCC表示，无线运营商已经花费数十亿美元用于购买频谱，并正在开始开发和测试5G网络，预计该网络的速度将至少是4G网络的100倍，并且能将延迟时间从4G的百分之一秒减少到不到千分之一秒。

阿基特?帕伊表示，他计划在今年11月份进行28 GHz频段的频谱拍卖，紧接着进行24 GHz频段频谱拍卖，但这必须要在5月13日前得到国会批准才能进行。

上周五公布的该法案（措施），包括一项技术修正，拍卖进行时让联邦通信委员会将频谱竞购者的预付款项存入美国国库。根据现行法律，FCC必须将此类款项存入私人银行计息账户。

共和党参议员约翰?图恩(John Thune)、民主党参议员比尔?纳尔逊(Bill Nelson)、共和党众议员格雷格?沃尔登(Greg Walden)和民主党众议员弗兰克?帕隆(Frank Pallone)在一份声明中表示，这项法案 “把消费者放在首位，巩固了美国关键的电信基础设施，使美国在全球范围内的5G赛跑中处于领先地位，改善了互联网服务。”

议员们表示，该法案包括了新的条款，从而让更多的频谱能够被私营部门使用，同时减少了与建设无线网络相关的官僚主义方面的障碍。

美国电信运营商Verizon Communications公司已经宣布，它今年将在加州州府萨克拉门托(Sacramento)，推出其首个商业性5G网络。美国另一家电信运营商AT&T表示，其首个商业性5G网络将于今年晚些时候在亚特兰大（Atlanta）和德克萨斯州的达拉斯（Dallas）、韦科(Waco)推出。

它回避的最大问题是所谓的网络中立。共和党人敦促民主党通过谈判将一些互联网保护措施纳入法律，但对FCC监管互联网提供商的能力设定了限制。民主党人认为，2015出台的网络中立规则应该继续执行。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210300-1.html

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