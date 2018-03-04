迪拜引领未来科技潮流 明年前或推出自动驾驶车舱

科技传媒网讯 网易科技新闻3月4日消息，到迪拜参观的人们都会感觉自己好像进入了一个未来世界。这里不仅拥有一座人工岛，还有世界上第一座3D打印的办公室以及配备了喷气式飞行背包的消防员。现在这座城市想要居民们体验一种极具未来主义色彩的交通方式。

最近迪拜公布并且测试了两种自动驾驶车舱，每一种车舱都能够搭载多达六位乘客。在2月底的时候，迪拜的交通运输管理局就就在城市的其中一条主干道上对两种车舱设计进行了测试。这种立方体形的自动驾驶车舱是由美国的Next Future运输公司在意大利打造的，这种车舱借助电力驱动，最高时速为80公里每小时。

这些自动驾驶车舱设计来自于迪拜的2030未来加速项目，这个项目的目标就是让迪拜20%的日常交通运输完全自动化。为了实现这一目标，迪拜交通运输局将对这种车舱的进一步研发投入41万美元的资金。交通运输局自动采集系统的负责人Khaled al-Awadhi对路透社称：“我们的目标是继续研发这两款运输舱。这些测试的目标就是为了提升它们的性能。”

据迪拜交通管理局称，根据计划最初将把这种自动驾驶车舱部署在预定的城市路线上。最终这种自动驾驶车舱将变得更容易搭乘，居民们能够借助一款手机App实现乘车，就像优步的叫车服务一样。Next Future公司的自动驾驶车舱只是迪拜感兴趣的最新运输技术之一。迪拜的官员也在忙碌于许多超级高铁项目，其中就包含一个连接各大城市的高铁网络项目。

与此同时，迪拜还在其它的自动运输领域做着努力，比如说对一种能够实现垂直起落的飞行出租车服务，还有由特斯拉的Model S和Model X汽车提供的一种地面无人驾驶出租车服务等。迪拜也对一个创业项目进行了投资，希望将无人驾驶汽车彼此之间的连接以及与智能道路设施连接的技术得到完善。

迪拜交通运输局并未正式公布这种自动驾驶车舱上路运行的确切日期。目前为止，交通运输局只对外宣称，他们计划在2018年年底或者2019年年初之前完成这个项目。（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210301-1.html

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