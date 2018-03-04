雷军两会建议：成立国家设计促进机构 提升设计水平

（原标题：雷军两会建议：成立国家设计促进机构 提升中国设计水平）

科技传媒网讯 网易科技新闻3月4日消息，2018全国两会召开在即，代表委员均开始建言献策。小米创始人雷军建议设立“中国制造品牌大使”，助力民营企业实现品牌国际化。同时，大力发展中国设计产业、全面提升中国设计水平。

具体来说，雷军建议成立国家级设计促进机构，优先发展工业设计；在制造业发达城市成立专业设计园区，创造设计业与制造业良好交流大环境；大力加强设计人才引进与培养，促进产学研一体化发展；为对设计投入巨大、带动效果明显、成绩优秀的企业提供政策优惠和奖励；升级现有国家级设计奖，抢占设计业话语权的制高点。（静静）

以下为雷军建议具体内容：

改革开放40年来，伴随着国民经济实力的提升，我国民营企业从小到大、从弱到强，实现了跨越式的发展。现如今，民营企业已然崛起并发展成为社会主义市场经济的重要组成部分，在贡献GDP、创造税收、吸纳就业、承担社会责任等方面扮演着不可或缺的角色。

今年是习近平主席提出“一带一路”倡议五周年。五年来，“一带一路”倡议受到了国际社会的广泛欢迎和高度评价，在基础建设和资源开发等领域，国有企业成为了不可替代的主力军。随着“一带一路”的不断深化，加上我国经济转型升级的迫切需求，民营企业“出海”成为势所必然。“一带一路”倡议也给中国民营企业走出去发展带来了许多建厂、工程、制造、销售、服务等等多方面的机会。

民营企业天生对市场环境敏感，经营方式也更灵活，深度参与“一带一路”时，能充分发挥极强的创新意愿和能力，把更多的产品和服务提供给“一带一路”沿线国家和地区的广大消费者。这将有助于扩大中国品牌的国际影响力，重塑“中国制造”的品牌。

如何使“走出去”的民营企业“走得好”、“走得稳”、“走得远”，显得尤为重要。因此，我建议：

一、建立“一带一路”综合服务平台，护航民营企业“出海”

近年来，在新技术、新模式、新业态的推动下，一大批优秀的民营企业在国内外为消费者提供了质高价优的产品和服务。但是，在“走出去”的过程中，民营企业也面临着对海外业务缺乏经验、对当地法律法规以及文化缺乏了解等诸多困境。

这种情况下，在原有驻外使领馆重点支持的同时，建议由商务部牵头成立“一带一路”服务中心，并以此为基石建立起综合服务平台，助力驻在国的民营企业进行业务拓展合作。

“一带一路”服务中心应该建立与政府各相关部门、民间商会、金融保险机构等各方的联席机制，收集整理境外投资项目信息，并建立“出海”项目库，及时组织企业进行针对性推介对接；“一带一路”服务中心需要参与指导、规范企业境外经营行为，防止无序和恶性竞争；“一带一路”服务中心还可以支持民营企业和国有企业相互配合，在产业、业务上分工协作“走出去”。

此外，过去几年，我国民营企业在“出海”的过程当中遭受的人身和财产损失都高于国企。据悉，仅2016年，外交部受理领保协助案件总数就达10万余件，其中大多数为民营企业与公民个人。说明民营企业在境外的安全防范能力与国企相比尤其缺乏，更应引起重视。

因此，“一带一路”服务中心还应该更积极的促进我方与“一带一路”沿线国家和地区的外交、司法、商务、劳动等部门磋商合作机制，不仅在重大事件上，还应在日常经贸往来中，进一步保护国家利益，以及中国企业和公民的经济利益和人身安全，协助加强出境民企人员安全培训，加强安全信息预警工作，健全安全管理体系，积极主动构建当地安全机制等，宣传贯彻我们现有领事保护制度及求助渠道等。有效的培训指导机制，将帮助新兴企业及员工在“出海”过程中规避不必要的安全风险，减少企业损失。

二、设立“中国制造品牌大使”，助力民营企业实现品牌国际化

“一带一路”倡议为民营企业拓展全球业务提供了新机遇、新途径和新市场。在投资项目、经营业务的开拓之外，民营企业“出海”还要跨过品牌国际化、运营本地化的门槛。

我建议国家建立相关机制，集中精力提升“中国制造”的全球品牌声誉和影响力，为民营企业快速跨过“全球品牌关”提供指导和帮助。我们除了往海外派驻外交官员，可以在“一带一路”国家设立“中国制造品牌大使”，让当地甚至国际上具有知名度的有识之士担当，以文化交流乃至市场活动的方式推介“中国制造”产品，助力“出海”民营企业实现品牌国际化。同时，也能组织、引导民营企业积极参与升级“中国制造”品牌形象，共同做大、做强“中国制造”这一国家品牌。

具体来看，“中国制造品牌大使”的作用在于：将驻在国的经贸政策与“一带一路”倡议相结合，促进民营企业“出海”过程中实现运营本土化，用母国思维进行当地的市场推广与企业经营，使之更加“接地气”；搭建产品和贸易往来的展会、平台，促进政商界交流，使之更加有序；以创新和品质为抓手，通过媒体乃至市场活动，使优秀企业和其所提供的高颜值、高品质、高性价比的“三高”产品和服务能够被更大范围的海外用户认知和接受。

随着“一带一路”倡议的不断深化，越来越多的民营企业选择 “出海”。在重塑“中国制造”品牌的过程中，民营企业是重要力量，只有在国家大政方针的指引和各方协同支持下，坚持科技创新，不断砥砺前行，才能在国际市场上彰显“中国制造”品牌卓越的全球影响力，展示中国制造大国、制造强国的实力。

关于大力发展中国设计产业、全面提升中国设计水平的建议

改革开放四十年来，中国制造惠及全球消费者，并成为中国经济的核心助推力量，中国已成为世界制造业大国。党的十九大报告提出加快建设制造强国，加快发展先进制造业。做大做强制造业, 不仅需要提高制造业自主创新能力，还需要以创新设计引领制造业升级，以满足人民日益增长的美好生活需要。

放眼全球，世界各国都在积极通过创新来获得发展新动力。创新是人类进步的源泉，是国家兴旺的核心动力，而设计力则是创新不可缺少的构成部分。

上世纪80年代，英国经济长期衰落。为了提振经济，历届英国政府对设计产业给予针对性扶持。经过多年的引导与扶植，伦敦成为世界创意之都。英国设计委员会发布报告指出，2014年设计及相关产业，就为英国贡献了717亿英镑。与此同时，设计相关产业人员生产率高于平均水平41%。

近几年，在设计创意领域，泰国也向全球展露出很强的实力。泰国政府为提高国际竞争力，把创意与设计产业作为国家产业转型的重要支柱。在泰国政府积极推进的“泰国4.0高附加值经济模式”中，创意经济与数字经济、生物经济等一起被列入国家重点发展领域。

设计驱动创新是全球经济发展至今的必然选择，背后则是知识经济崛起的趋势。我们要全面提升中国制造的品质，就要努力打造具有世界级声誉的中国品牌，而知识、创意密度极高的设计力则是全球领先品牌的共性。十三五规划纲要中也提及，要以产业升级和提升效率为导向，发展工业设计产业。

目前中国设计业整体水平距离世界设计业先进国家还有较大差距。与制造业升级迫切的需求相比，设计产业的基础相对薄弱，相关设计从业者人数不足，尤其在顶尖人才方面还很稀缺。

因此，我建议：

一、成立国家级设计促进机构，优先发展工业设计

在国家层面进行专项规划，设置国家级设计促进机构，将对中国创意设计产业发展和扶持的长远规划列入五年规划纲要。针对中国经济现状，优先扶持发展工业设计，特别是在落后产能集中的地区和行业，给予涵盖专项资金的综合支持。

二、在制造业发达城市成立专业设计园区，创造设计业与制造业良好交流大环境

建议在制造业发达城市，成立专业设计园区，对入驻企业给予税收等综合配套优惠政策。创意设计行业是密度非常高的知识经济产业，而且多为中小企业，园区可以根据当地特色，在人才引进等方面出台针对性举措。

三、大力加强设计人才引进与培养，促进产学研一体化发展

设计人才培养是一个系统工程。建议相关部门加大引进世界一流设计人才力度。成立专项基金，为国际设计领军人物和顶尖人才在高校设立工作坊，促进相关专业师生去海外交换学习，直接带动高校相关专业人才培养。同时加强设计意识的普及教育，在中小学设立相关课程。

四、为对设计投入巨大、带动效果明显、成绩优秀的企业提供政策优惠和奖励

一些重视设计的企业对设计方面投入巨大，而且带动产业提升效果明显。建议有关部门能够对这些企业相关项目和产品进行奖励，并在宣传方面给予推广资源。同时成立专项扶持基金，对在国际上获得顶级设计奖项的企业提供税收优惠。

五、升级现有国家级设计奖，抢占设计业话语权的制高点

目前世界最为知名的四大工业设计顶尖大奖分别是美国IDEA设计金奖、德国iF设计金奖、德国红点最佳设计奖和日本Good Design Best 100，这些奖项定义了设计业的发展方向。建议相关部门加大扶持力度，升级国内现有的国家级设计奖项，努力打造出来自中国的世界级设计奖，提升中国设计业在全球范围内的话语权。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210302-1.html

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