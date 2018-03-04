网易创始人丁磊：希望推动个税征收模式转向综合计征

科技传媒网讯 网易科技新闻3月4日消息，全国政协委员、网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊今日在接受媒体采访时表示，希望推动中国个税改革；丁磊表示，目前每年都在谈论个税起征点问题，但其实应该考虑综合征税。

丁磊建议，一是将个人所得税征收模式由分类计征方式逐步转向综合计征方式，对于纳税人各类收入在汇总后进行综合计税，并允许纳税人就抚养、赡养、医疗、教育等与民生密切相关的支出进行专项扣除；二是建议设置个人单独申报或家庭联合申报的报税选择模式，以综合考虑各类家庭的整体收入和费用负担水平，相应确定税收数额；三是建议国家让利于民，进一步降低个人所得税综合税率，根据财政部公布的数据，2015-2017年间，我国个人所得税收入在税收总收入中占比为7%-8%，我国进一步降低个人所得税综合税率对国家税收整体收入影响相对有限，却能在很大程度上体现我国的税收公平理念，缩小贫富差异，提升人民群众的幸福感。

丁磊认为，在收入相同的情况下，有小朋友的家庭交税应该跟没有小朋友的家庭交税有区别。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210303-1.html

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