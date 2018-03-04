丁磊：重视互联网线上精品教育 推动优质教育普及,丁磊 互联网 教育 教授 人工智能 网易公司
科技传媒网讯 网易科技新闻3月4日消息，全国政协委员、网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊今日在接受媒体采访时表示，希望政府能够重视利用互联网开展的线上精品教育，让优质教育资源能够被全国所有的学生获取。
作为全国政协委员，丁磊今年的提案主要涉及四个部分：个税改革、中小学精品教学、慢性病防控、食品安全。丁磊认为，目前教学技术正在蓬勃发展，优质的教育资源必然集中在大城市里，甚至进一步聚焦到大城市里的少数几个学校中，如何让三四线以及更小城镇的孩子来获取优秀老师的指导就需要政府进一步重视；丁磊认为，目前中国互联网与教育的结合已经极为紧密，已经有很多诸如网易有道、vipkids的企业崛起，他们正在让优质的教育资源被全国所有的学生都能获取。
丁磊希望，政府能重视利用互联网开展的线上精品教育手段、加大对教育的研究投入，可以考虑游戏的方式去进行多元教育；丁磊分享了一个案例，在英国每年都有一个展览会，被称为教育界的奥斯卡，其中一个展览的模块就是教育的小游戏，西方已经涌现了一大批开发教育游戏的公司。
对于人工智能在教育领域的应用，丁磊认为，人工智能不会取代教师，但会让教育手段更加多样化。
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