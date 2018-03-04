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2018广州SIAF展今日开幕，这些新品首次亮相

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科技传媒网 OFweek工控网 2018-03-04 21:35

2018年3月4日，SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会在广交会展馆（琶洲展馆）A区拉开帷幕，本次展会是工业自动化领域在华南地区的新年首展。

2018年3月4日，SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会在广交会展馆（琶洲展馆）A区拉开帷幕，本次展会是工业自动化领域在华南地区的新年首展。展会主要展示了五大焦点主题，即“机器人机器视觉”、“传感及测量”、“接口技术、连接器”、“智能仓储、物流集成解决方案”和“电气系统”，集中呈现智能生产行业一系列先进产品和解决方案。

工业自动化企业领域知名企业川崎、安川首钢、众为兴、广州数控、埃斯顿、康耐视、配天、巴鲁夫、贝加莱、施迈茨、ATI、史陶比尔等都亮相了此次展会，并展出了各自的经典产品。其中康耐视还带来了其最新推出的面阵扫描3D相机。此外瀚川智能科技、大研自动化、灵猴机器人等公司也携新品来袭。

康耐视：ES-A5000系列面阵扫描3D相机

2018广州SIAF展今日开幕，这些新品首次亮相

ES-A5000系列面阵扫描3D相机在静止元件的高分辨率3D图像采集方面实现了重大突破，提供更快的处理速度和更短的周期时间。该相机相比市场上的其他已有解决方案，能够可靠的执行元件检测、拾放和线上计量应用。

瀚川智能科技：Openlink互联网关

2018广州SIAF展今日开幕，这些新品首次亮相

Openlink是瀚川智能科技自主研发的新一代设备互联网关，集多驱动支持、过程数据存储、生产指标统计、高速数据采集、开放互联、故障分析、实时计算引擎、可视化看板八大功能于一身。有了它，工业设备将具备快速介入工业互联网的能力。

大研自动化设备：紧凑型多关节机器人

2018广州SIAF展今日开幕，这些新品首次亮相

紧凑型多关节机器人U6-0104是大研自动化设备有限公司对前代机器人的升级改进，主要体现在超高精度、高可靠性、高速度三个方面。其额定负载0.5kg，最大负载1kg；最高重复定位精度上下误差在0.015mm；设计紧凑，关节尺寸配置灵活，适用于产线桌面应用。

灵猴机器人：PCI多轴运动控制

2018广州SIAF展今日开幕，这些新品首次亮相

PCI多轴运动控制器是一款基于PCI总线的运动控制器，可用于控制步进电机伺服电机，有四轴和八轴两款。具有FPGA精确锁存脉冲计数，多轴同步控制；支持任意2轴直线，圆弧插补，支出任意3轴、4轴直线插补，空间螺旋线插补等特点。更值得一提的是它具有前瞻预处理算法，反向间隙补偿，螺距误差补偿的优势。

集大自动化：精密铸件平台

2018广州SIAF展今日开幕，这些新品首次亮相

精密铸件平台是针对高速点胶、锡焊、检测、喷码、锁螺丝、贴片设计的工作站平台，具有明显的性价比优势、结构紧凑、占地空间小。此款精密铸件平台也是对上一代产品的升级，与上一代相比有高响应、高加速、高速度等优势，能处理多种尺寸的基板或基材、加热模块选配灵活、可快速变换产品线。

当然，本次展会的新产品肯定不止这些，奈何小编体力有限，开展第一天就挖掘整理了这么多，后两天的展会我们会继续关注，敬请期待后续报道。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210305-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:广州SIAF康耐视灵猴

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