上周风投公司频频出手 各创业公司赢了个盆赢钵满

科技传媒网讯 网易科技新闻3月4日消息，过去一个周在风险投资领域发生了一轮最重要的投资活动。亚马逊收购了一家智能门铃制造商Ring，这场交易的价值约10亿。Ring之前从风险投资基金的投资者筹得了2.09亿美元的创业基金，投资企业包括查尔斯河合资企业、德丰杰信托投资基金、高盛投资公司、高通风险投资和亚马逊的Alexa基金。瑞士信贷称，亚马逊对Ring的收购将对它的户内快递服务带来帮助。

美国顶级流媒体音乐服务供应商Spotify（声破天）在周三的时候申请上市，它将在纽约证券交易所进行交易，股票名称为SPOT。据公司报告称，公司的付费订阅用户数量为7100万，而且截止2017年12月每月有1.59亿活跃用户。它最新的竞争对手Apple Music，订阅用户数量为3600万用户。然而，Spotify并未因此盈利，去年的经济损失达到了15亿。公司首次发行的股票是不可认购的，这意味着公司不会设定认购价格。

上个周五，云存储服务公司Dropbox也申请上市，并且计划通过新股筹集5亿美元。人们期待已久的招股说明书也解释了谁会成为受益人。红杉资本公司领衔了Dropbox在2007年的种子基金投资和第二年的首轮风险投资，今年的投资占总投资额的23%，阿赛尔公司和普信集团分别为5%和3.5%。

软银愿景基金以5.35亿美元的资金成为DoorDash的最大投资商。DoorDash做为一家食品快递创业公司已经逐渐取代了Grubhub、Uber EATS和Caviar。红杉资本是DoorDash更早的支持者，现在已经和新加坡的政府投资公司、软银成为DoorDash的共同投资商。DoorDash这次筹集的资金大约为14亿美元。

据路透社报道，本周阿里巴巴以1.5亿美元的投资额成为印度食品快递创业公司Zomato的主要投资商。该公司在24个国家内提供旅馆搜索和送餐服务。与Spotify相比，印度的Gaana从腾讯和时代互联网公司获得了1.15亿美元。该公司声称将使用这些投资研发一种付费订阅产品，并且借助机器学习和人工智能技术为它的流媒体音乐服务增加个性化特征。

极光公司是一家致力于研发全自动驾驶汽车系统的创业公司，该公司已经从指数创投公司和格雷洛克风投公司获得了9千万的资金。极光公司就是一群曾经在谷歌、优步和特斯拉自动驾驶汽车部门工作过的工程师创建的。极光公司已经与大众汽车、现代汽车和中国的拜腾汽车建立了合作关系。

Citadel安全公司是一家军事级别反无人机系统制造商，它从Lightspeed风险合伙人公司获得了1200万元资金。根据公司的声明，Citadel目前拥有六家军方和政府客户，其中就包含了美国国防部。它的无人机在军事冲突地带担负着保卫士兵、医务人员和其它各种安全巡逻的任务。

Woebot Labs也在第一轮融资中筹得了800万美元。该公司致力于研发治疗用途的聊天机器人，并且将机器学习和认知行为治疗结合在一起。公司CEO Alison Darcy称，她的公司并不是要使用聊天机器人取代人类治疗专家，而是帮助人们实现“情绪管理和精神健康治疗”费用降低到可以负担的目的。公司的投资者包含了恩颐投资公司和Andrew Ng的AI基金会。

Edgybee筹集到550万的种子基金，为无人机拍摄的城市和其它地点的航拍影像增加一个虚拟现实数据层。这样就能够让现场急救人员通过无人机航拍影像了解火灾或者自然灾害等紧急事件的现场状况。比如说，当接收不到GPS信号时，图像中的道路会被标注出来为人们提供帮助。该公司的投资者包括摩托罗拉、威瑞森、8VC、NFX、Aspect Ventures和OurCrowd的风险投资部门。（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210307-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm