丁磊两会提案：个税转向综合计征 完善农产品溯源体系

（原标题：丁磊两会建议：个税转向综合计征 完善农产品溯源体系）

科技传媒网讯 网易科技新闻，3月4日消息，全国政协委员、网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊今年两会带来了多份提案，其中他最关注的四份提案是：建议加快推进个人所得税综合计征改革，促进税收公平；建议提高全民慢性病防控意识，建立科学健康知识传播体系；建议完善食品、农产品溯源制度，构建食品安全长效机制；同时还建议加快义务教育信息化改革，深化精品在线开放课程平台建设。

丁磊在提案中表示，为了适应我国经济和社会的发展变化，更好地实现个人所得税在调节收入分配、促进社会公平等方面的目标，因此他建议将个人所得税征收模式由分类计征方式逐步转向综合计征方式，建议设置个人单独申报或家庭联合申报的报税选择模式，同时，进一步降低个人所得税综合税率，促进税收公平，增加人民幸福感。

针对慢性病防治，丁磊提到世界卫生组织明确指出，生活方式和行为因素是慢性病最为主要的患病影响因素，中国慢性病防治工作整体形势严峻，务须正视当前面临的多重挑战，同时，慢性病防治是一项系统工程，为充分利用有限的卫生资源创造最大的社会效益，尽快提高全社会共同防治慢性病的意识。

在完善食品、农产品溯源制度，构建食品安全长效机制的提案中，丁磊提议要尽快推动食品、农产品追溯工作法制化进程，明确食品、农产品溯源工作的主管单位、品种和时间表。吸收发达国家“一步向前，一步向后”的先进经验，使溯源工作有效贯穿整个食品生产链条、形成完整闭环，最后充分利用数字化、信息化技术，形成智能化的追溯系统。

对于建议加快义务教育信息化改革，丁磊在提案中建议，要促进中小学精品在线开放课程平台建设，实现教育资源平台共享，并且积极引导老师运用现代教育技术促进教学内容包装，重视STEAM教育资源在中小学精品在线开放课程平台的应用，加大对基础设施落后地区的支持，同时要积极引导学校、教师观念升级，完善课程评价机制，并且积极打造思想交流平台。

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