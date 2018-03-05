丁磊两会提案：关注重点民生改革和信息精品化建设

3月3日，全国政协十三届一次会议正式开幕。作为新当选的全国政协委员，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊履职首年向全国两会提交了多份提案。

此次参会，丁磊聚焦重点民生问题改革和信息精品化建设，主要提案涉及：个税综合计征、慢性病防控、食品安全、“互联网+农业”精准扶贫、老年人便捷出行；中小学精品在线开放课程平台建设、精品图书数字化和青少年健康上网等。

加速重点民生改革 实质性改善民生

关于重点民生问题改革，结合网易20年互联网发展实践，丁磊围绕个税、医疗、养老、食品安全和精准扶贫等重点领域，提出了具体建议。

在个税改革领域，当前中国施行的个税分类税制存在诸多问题，如难以覆盖所有居民收入来源；部分纳税人可分解和腾挪收入以达成避税目的；未能综合考虑纳税人家庭情况，做到“量能纳税”等。在《关于加快推进个人所得税综合计征改革，促进税收公平的提案》中，丁磊建议政府：推动个税征收模式由分类计征逐步转向综合计征，并允许对抚养、赡养、医疗、教育等民生必须支出进行专项扣除；设置个人单独申报或家庭联合申报的报税选择模式，综合考虑各类家庭整体收入和负担；降低个税综合税率，促进税收公平，增加人民幸福感。

在医疗改革领域，随着我国老龄化社会的提前到来，慢性病的整体防控工作形势严峻，并已成为我国人口的第一致死因素。慢性病防控的关键，在于转变民众不良生活习惯，提倡合理膳食、保持运动、戒除不良嗜好。针对当前民众健康知识素养不高、对慢性病重治轻防等突出现象，丁磊在《关于提高全民慢性病防控意识，建立科学健康知识传播体系的提案》中建议：将慢性病防控纳入政府发展规划，促进医保投入倾斜；健全慢性病预防相关法律制度；加大健康生活理念宣传力度；建立高效的全国范围慢性病大数据监测体系；国家主导建设健康知识宣传网络平台，规范互联网健康知识宣传；将慢性病预防知识纳入义务教育教学，促进青少年养成终身锻炼习惯。

在食品安全领域，丁磊结合网易味央在多地开展的养猪探索与实践，也带来了相关提案。目前，中国食品、农产品溯源制度的建设仍处于初期阶段，已有追溯信息平台无法覆盖全部溯源需求，且存在各自为政、交叉重叠的现象。同时，政府对小型、零散经营者的监管力度不足，缺乏在食品安全危机萌发初期预防、应对和处理的能力。对此，丁磊在《关于完善食品、农产品溯源制度，构建食品安全长效机制的提案》中建议：尽快推动食品、农产品追溯工作法制化进程；明确食品、农产品溯源工作主管单位及协助单位，推进两者间的信息集中化管理；明确食品、农产品溯源强制溯源的品种和时间表，以名优产品为试点逐步推进，实现农产品全部溯源、件件可查；构建“从田间到餐桌”全程监控机制，鼓励“透明农业”；推进食品、农产品溯源工作现代化、智能化，提高突发事件反应速度和精确程度。

在养老领域，我国正在经历全球规模最大的老龄化过程，但相应的敬老惠老措施尚不完善。针对老年人出行便捷问题，丁磊在《关于积极应对人口老龄化，保障老年人便捷出行条件的提案》中建议政府：大力完善公共场所无障碍设施建设；针对公共交通工具加设老年人无障碍设施，避免身体因素限制老年人出行。鼓励互联网企业简化现有叫车服务，并进行司机专项培训；全国推广捆绑“老年人信息卡”和“老年人呼救装置”功能的信息化智能老年证，增加老年人出行安全保障。

在精准扶贫领域，为了推动农村产业升级与精准扶贫工作有机结合，因地制宜地促进农特产品的生产，带动农民实现脱贫致富，丁磊在《关于利用信息技术促进农业产业升级，推动精准扶贫工作的提案》中建议：各级政府简化审批制度，摒除现有审批制度可能造成的不当阻碍；创立完善的扶贫农产品认证制度，切实保障农民收入；鼓励、扶持一批勇于探索、专注于农特产品生产的民营企业参与到农村精准扶贫工作中；借助互联网助力扶贫农产品的宣传与销售；推进扶贫工作与职业农民培养相结合，使劳动力自愿留在农村。

加速信息精品化建设 提升全民素质

除了重点民生领域改革，丁磊还着重关注信息精品化建设。近年来，中国互联网发展突飞猛进，信息传递效率达到前所未有的高效，但精品内容相对匮乏，导致信息传达的有效性尚待提升。丁磊认为，推进信息的精品化建设，对促进中国教育、文化和全民素质提升，尤其是青少年的健康成长有着重要意义。针对这一主题，丁磊围绕教育、文化、网络内容改善等领域，提出了具体建议。

在教育领域，丁磊长期关注精品在线教育内容的普惠性，针对我国中小学精品在线开放课程发展不平衡、不充分的问题，丁磊在《关于加快义务教育信息化改革，深化精品在线开放课程平台建设的提案》中提议：促进中小学精品在线开放课程平台建设，实现教育资源平台共享；重视STEAM教育资源在中小学精品在线开放课程平台的应用；继续加大对基础设施落后地区的支持；引导学校、教师观念升级，完善课程评价机制。

在文化领域，针对中国文化精品内容“触网”不足，图书数字化进程被重视程度不高等问题，丁磊认为需加强、完善由政府主导、社会力量参与的公共文化服务体系，特别是图书数字化建设。在《关于进一步普及数字图书，提高全民阅读水平的提案》中，丁磊建议：支持公有领域图书的数字化工作，使承载优质中华文化的作品可在线免费共享；建立特色在线借阅系统，提高优质版权图书使用率；政府专项拨款，支持儿童图书数字化率；鼓励民间资本参与图书数字化，使精品图书普惠民众。

在网络内容改善方面，目前青少年已成网络主力军，针对青少年心智尚未成熟，对网络内容甄别能力较弱的现状，推动互联网精品内容的正向引导尤为重要。在《关于引导青少年健康上网，促进青少年全面健康发展的提案》中，丁磊呼吁：加紧研究出台《未成年人网络保护条例》；大力开发适宜青少年的网络精品内容，引导健康上网；开设网络德育课，同步强化家长和孩子的网络教育意识。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210309-1.html

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