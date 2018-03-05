丁磊：对食品、农产品应该完善安全溯源机制

科技传媒网讯 网易科技新闻3月4日消息，全国政协委员、网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊今日在接受媒体采访时表示，对于食品、农产品国家应该完善安全溯源机制。

丁磊认为，目前国内食品安全依然存在不少问题；因此，丁磊建议：一是尽快推动食品、农产品追溯工作法制化进程。参考美、欧、日、澳等国家和地区的先进经验，制定确立食品追溯机制基本原则的上位法以及诸多配套系列法律、法规来规范食品生产链条中每个环节的责任义务，并制定相应罚则。

二是明确食品、农产品溯源工作的主管单位,同时规定其他相关单位的协助义务，推进主管单位及协助单位间信息集中化管理。

三是明确食品、农产品溯源强制溯源的品种和时间表，建议溯源工作的推行以产品价值高、市场需求量大的名优产品为试点，逐步推进，最终实现食品、农产品全部溯源、件件可查。

四是在食品、农产品溯源体系的建设工作中，吸收发达国家“一步向前，一步向后”的先进经验，使溯源工作有效贯穿整个食品生产链条、形成完整闭环。通过立法的形式要求每个环节的商家不仅要注明其自身信息，还必需能够随时、准确提供与其交易的上下游商家的相关信息。主管机关通过不定期抽查，逐步建构“从田间到餐桌”的全程监控机制，实现食品、农产品生产链条中各个环节信息的交叉校

验，从而在源头杜绝弄虚作假行为的发生。

五是进一步推动食品、农产品溯源工作的现代化发展，充分利用数字化、信息化技术，形成智能化的追溯系统，在降低人力成本的同时，提高对疫情、食品安全事故等突发事件的应对速度和准确性。

丁磊认为，在食品安全溯源方面政府还需要承担起认证平台的责任。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210310-1.html

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