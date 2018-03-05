网易创始人丁磊：提案加大对慢性病防控的投入

科技传媒网讯 网易科技新闻3月4日消息，全国政协委员、网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊今日在接受媒体采访时表示，建议加大对慢性病防控的投入、促进国家医保投入向慢性病的防治工作倾斜。

丁磊表示，随着我国老龄化社会的提前到来，以心脑血管病、糖尿病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病等为代表的慢性病发病率逐年攀升，已成为我国经济转型时期面临最主要的公共卫生挑战。

对于慢性病防控，丁磊建议：一是将慢性病防控纳入国民经济和社会发展规划，进一步加大对慢性病防控的投入、促进国家医保投入向慢性病的防治工作倾斜，将与慢性病防控相关的疫苗接种等费用纳入医保范畴。

二是建立健全慢性病预防相关的法律制度，为我国早日建构完善的慢性病防控体系提供法制化的保障与支持。

三是建立高效、精准、数据详实的慢性病与健康危险因素大数据监测系统，有效服务于慢性病防控事业的发展。

四是进一步加强健康知识的宣传、普及工作。深化政府与相关企业、行业协会的合作，鼓励食品产业从业者传播健康膳食理念。逐步

实现移风易俗，祛除传统生活习惯尤其是膳食习惯中的糟粕，引导人民养成健康的生活方式。

五是促进互联网与健康产业融合，探索慢性病预防宣传工作新模式。充分利用信息技术丰富慢性病预防知识的普及手段，建设具有国家公信力的健康知识宣传网络平台，确保健康知识传播的中立性和非营利性。同时，组织相关权威专家对健康信息进行监测，及时澄清、批驳虚假信息和重大误导事件，净化健康知识传播环境。

六是以学校为基础，培养青少年养成健康饮食习惯，将慢性病预防知识纳入义务教育阶段教学内容，引导青少年养成终身锻炼习惯。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210311-1.html

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