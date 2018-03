成本高对手多,马斯克的太空互联网能成功吗?

(原标题:Musk Dares to Go Where Others Failed With Space-Based Web)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息,伊隆·马斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX将两颗测试用互联网卫星送入太空。这意味着马斯克已经加入了一场让很多人梦想夭折的太空竞赛。

各个公司为了实现通过低轨道卫星系统向全世界提供互联网服务的梦想,已经烧掉了数十亿美元。卫星电信服务商全球星Globalstar和铱星通信Iridium Communications都濒临破产边缘。这一梦想还在微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates),波音和其他投资者的支持下苦苦支撑。

但惨淡的现实并没有挡住近二十几家企业前进的步伐。他们争相筹集资金,努力接触更多的互联网宽带用户,其中还包括许多已经超出传统移动服务范围的用户。

图示:猎鹰重型火箭

“除了歇斯底里的努力和不切实际的期望之外,没有什么变化,”总部位于加利福尼亚州的市场咨询公司Palos Verdes总裁罗格·卢施(Roger Rusch)在接受采访时说。

马斯克的太空探索技术公司SpaceX,格雷格·维勒(Greg Wyler)的OneWeb公司,波音公司,以及加拿大的Telesat公司都要求联邦通信委员会(FCC)允许其使用卫星提供互联网宽带服务。

但是卢施表示其中的技术挑战令人望而生畏。低轨道卫星系统不仅需要复杂的软件来运行卫星,还需要地面复杂的天线系统能够时刻与天空中的卫星保持同步。卢施指出,运行开支很快就会超出使用小型卫星设备节省的经费。

波音公司正在向FCC申请60颗卫星的相关许可,而去年FCC已经许可OneWeb可以使用由英国授权的720颗卫星服务美国市场。

SpaceX的计划则需要4,425颗卫星在轨运行,同时它也就另外7,518颗卫星向FCC提出了申请。美国联邦通讯委员会主席阿吉特·派尔(Ajit Pai)对此申请表示支持,这使得SpaceX有可能获得通过低轨道卫星系统提供互联网宽带服务的许可。

根据美国忧思科学家联盟Union of Concerned Scientists的统计,截止去年8月份,全球在轨运行卫星为1738颗。而SpaceX计划中的卫星数量将远远超过所有国家目前正在运行的卫星数量。

SpaceX发言人约翰·泰勒(John Taylor)在一封电子邮件声明中说,上周发射的两颗卫星都是测试用设备。“即便这些卫星按计划正常运行,在如何设计和部署低轨道卫星系统方面我们仍然有大量的技术工作要做,”泰勒表示,该系统将为人口较少的偏远地区提供价格合理的高速互联网接入服务。

低轨道卫星距地运行高度50至1,200英里(80至2,000公里)不等,大约每90分钟绕地球轨道运行一周。传统通信卫星距地高度约22,000英里(36,000公里),绕地球轨道运行一周需要一天时间,与地球本身处于相对静止的状态。

低轨道卫星在发送和接收宽带信号方面具有更多优势,其信号延迟时间较少,不会造成电话通话和流媒体视频中断。目前通用宽带服务已经成为一个更加引人注目的目标,卫星行业协会主席汤姆·斯特鲁普(Tom Stroup)表示,对卫星服务的需求正在不断增长。

斯特鲁普表示,新一代卫星已经变得更加小巧轻便。“我们已经完全超越了实验范畴,”斯特鲁普如是指出,“我们正在进入下一代技术。”

市场研究公司TMF Associates LLC分析师蒂姆·法莱(Tim Farrar)在接受采访时表示,卫星功能更为强大,部分原因是其可以使用更高的频率传输更多数据。他说,跟踪卫星的地面终端设备也越来越小,成本更加低廉。

当然,创新者还需要与诸如铱星Iridium等现有的卫星服务提供商进行竞争。该公司正在使用SpaceX的重复发射升级其旗下的66颗低轨道卫星。ViaSat Inc.于2月27日宣布通过高轨道卫星提供宽带服务。

英国卫星运营商Inmarsat Plc公司首席执行官鲁珀特·皮尔斯(Rupert Pearce)表示,“对我来说,一项商业实例没有‘能否成行’之说,而是‘我的投资是否有回报‘。”该公司是上世纪90年代卫星市场泡沫破裂中的幸存者。目前Inmarsat Plc通过13颗高轨道卫星提供宽带服务。

“我们还没有看到低轨道卫星网络的商业案例,”皮尔斯在接受采访时说。这样做“极具挑战性”,他表示。这种卫星本身需要较低的制造成本,对于那些典型“高度定制”产品来说很难实现。对于Inmarsat Plc来说,他们需要每四到五年更换一次卫星。

此外,由于卫星服务无法直接连到室内,所以相应的地面设备在操作上也存在不少挑战。低轨道卫星在不断移动;当一颗卫星滑到地平线以下时,另一颗卫星需要即时顶上,为正在使用互联网的用户提供无缝连接,否则网络服务就会中断。

当然,马斯克会采用SpaceX的火箭重复发射技术降低成本,重复使用,而不是丢弃昂贵的火箭。当SpaceX的猎鹰9号火箭计划在2月22日发射两颗宽带卫星时,马斯克表示如果成功,它们提供成本最低的服务。

早在2015年,当马斯克宣布在西雅图附近的华盛顿州雷德蒙德建立一个工程园区时,就透露了互联网卫星计划。马斯克表示,打造整个系统需要花费100亿美元到150亿美元,也许会更多。但是一旦完成,其将为SpaceX带来可观的收入,并为移民火星提供资金支持。

“从长远看,在火星上建造一座城市需要什么?嗯,有一件事是肯定的:很多钱,”马斯克说,“所以我们需要能产生很多钱的东西。”

而OneWeb公司的维勒正与空中客车公司合作在法国和美国佛罗里达州开发卫星,并吸引了高通公司,理查德布兰森掌管的维珍集团以及由亿万富翁孙正义控制的日本软银集团的投资。

卫星通讯服务供应商Intelsat SA战略与规划高级副总裁布鲁诺方蒙特(Bruno Fromont)在接受采访时表示,Intelsat SA计划在2020年前后开始提供OneWeb服务。

维勒指出,OneWeb将于今年开始发射卫星,其预计每隔三到六周就会发射一次。他称这是一项“到2027年弥补数字鸿沟”的“使命”。

麻省理工学院教授Vincent Chan表示,项目可行性取决于人们愿意为该服务支付多少钱。

“麻烦在于技术上的可行并不意味着它在经济上可行,” Chan在接受采访时表示,“在非洲,有谁能负担得起一个月100美元的服务费用?也许10美元他们可以考虑。一美元,他们肯定能够负担得起。“

但卫星行业协会的斯特鲁普则认为公司肯定会涌入这个行业。

斯特鲁普说:“最终的赢家将是消费者,在宽带卫星服务方面有多个选择。”(翻译/晗冰)

