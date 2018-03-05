嘻哈节目刷屏后，投入超3亿的街舞会大火吗？

文/彭丽慧

“我相信他们的街舞节目能够跟优酷的街舞节目一样取得成功。”

在《这！就是街舞》的发布会上，谈到其他平台将要推出同类街舞节目时，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东表示，行业永远因为竞争变得有趣、因为竞争让内容变得更加丰富，也同样因为竞争，可以让自身变得更加的优秀。

对于首期一亿的播放量，灿星制作副总裁、《这！就是街舞》总导演陆伟认为，破亿的播放量是没有任何水分，并且呈良性增长趋势。“这是一个极端真实的数字。”此外，阿里巴巴文化娱乐集团市场高级副总裁杨振也呼吁，希望行业里能建立一个更好、健康的生态。

“网综在去年开始二次升级后，2018年将全面进入大片时代。”杨伟东指出，“网综已经摆脱了对电视综艺的模仿和深度依赖，成为行业创新的新引擎。”

节目同质化？行业因竞争而更成熟

近一两年，视频平台的网络综艺节目同质化情况日趋加重，以偶像选秀节目为例，优酷的《这！就是偶像》正在筹备中，此外，腾讯视频的同类型节目已开始录制，而爱奇艺已在1月19日推出《偶像练习生》。

对此，杨伟东表示，行业永远因为竞争变得有趣、因为竞争让内容变得更加丰富，也同样因为竞争，可以让自身变得更加的优秀。“希望《这！就是街舞》这个节目能够真正地带领这个行业全面进入综艺年轻化、创新化的大片时代。”

那么在综艺节目同质化严重的大环境，如何发挥优势，突出重围？宋秉华认为核心在于制作团队。"只有制作团队的节目、策划，能够让一个项目的数亿资金变成几十亿的大买卖，或者让数亿资金变得片甲不留、一分不剩；只有团队是核心中的核心，只有团队创作本身能够给作品带来叠加的价值或者让它变成普通的东西。"

此外，在外界关注的采购和自制内容的投入比例上，阿里文娱大优酷事业群大综娱内容合作中心高级总监鲁洁介绍，从成本的比例角度看，优酷在2017年在投入、自制和版权上的费用已经对半比。她表示自制是不可逆转的趋势，各个平台都在布局自己的内容，而“高举高打”是优酷在2018年自制的特点，所以未来一年类似街舞这类投入超3亿的项目会不少。因此，2018年优酷将把三分之二的投入用于自制内容上。

网综行业何时不再“赔本赚吆喝”？

随着巨头入场，投入也快速升级，网综创新周期加快，平台对网综的投入也从早期的千万量级增长到5000万-8000万的区间。优酷方面表示，从2017年开始，超级网综在投入上再次大幅提升，以《这！就是街舞》、《这！就是铁甲》等为代表的超级网综，投入已经普遍超过1.5亿。

而随着投入的提升，网综行业是否摆脱了过去“赔本赚吆喝”的境遇？据优酷方面的表示，《这！就是街舞》总投资金额约为3亿元，上线前招商金额已超过6亿元。而随着《这！就是街舞》节目的第一期的播出，阿里文娱大优酷事业群大综娱内容合作中心高级总监鲁洁表示，也吸引了其他广告商资源。

杨伟东表示，《这！就是街舞》是优酷对网综商业模式的创新与尝试。他认为，网综的商业模式正在从单向转到生态，尤其对于头部超级综艺，不仅仅只是制作、播出、商业广告这样的单体规划，而且开始思考产业潜力、会员模式、联合品牌、衍生和艺人培养等方面的尝试和布局。

而对于整个网综行业来说，《这！就是街舞》也与淘宝、天猫合作，探索“内容+电商”的商业模式。

2018年优酷关键词：年轻人、创新

“网综已经摆脱了对电视综艺的模仿和深度依赖，成为行业创新的新引擎。”2017年优酷秋集上，杨伟东曾表示当前网综的创新方向可以总结为“一同三新”，即在同一审核标准下的新视听、新故事和新知识，要给观众新的视听审美、新的叙述方式和新的知识信息。

“年轻人”和“创新”是优酷综艺在2018年的两个关键词。杨伟东强调，“我们希望通过聚焦年轻人的文化、洞察，呈现年轻人的生活方式，贡献我们对于整个综艺行业创新的思考。”

在面向年轻人方面，除了 优酷“这！就是”系列中，除了《这！就是街舞》已与观众见面外，其他三档超级网综《这！就是铁甲》、《这！就是偶像》、《决战双声》也都在筹备中。 在创新上，《火星研究院》《周六夜现场》（Saturday Night Live，简称SNL）《言王的诞生》《小手牵小狗2》等头部创新节目也会陆续推出。

对于未来的战略发展方向，优酷方面表示，将在今年全面进入业务发展的快车道。2018年，优酷在剧集和综艺作为视频平台最重要的两个业务抓手上，均投入大量的资金和人力，全面加速自己的内容战略。

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