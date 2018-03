谷歌前CEO呼吁政府采取行动,警惕"杀人"机器人

(原标题:Terminator-style KILLER ROBOTS are on the way, says Google chief)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息,谷歌前CEO埃里克·施密特(Eric Emerson Schmidt)警告称,致命的人工智能机器人马上就要来了。施密特称,如果我们想要保护自己,那么全球范围内的政府部门现在就需要采取行动。

这位前谷歌高管在慕尼黑安全会议上称:“所有人在脑海中浮现的或者想要谈论的都是电影启发的杀手机器人情节,我可以肯定的做出预测,10到20年内它们就会问世。因此我们需要对它们的到来感到担忧,但是也只是在一段时间内有所担忧。”施密特也提出,人工智能带来的好处要远超过它的负面影响,他认为人类将能够牢牢掌控住它们。

当被问及杀手机器人是否将统治这个世界时,施密特回答称:“你一定是看了太多的科幻电影。我很确定的是,人类在剩余的时间里仍然将掌控人工智能。我们应当永远相信,人类的判断力总是胜过人工智能的。”

施密特称:“我想要提醒大家的另外一点是,这些技术还存在一些严重的错误,而且它们不应当参与那些与人类生命息息相关的决策。因此我不会想要前往一座完全由计算机做出所有飞行决策的机场。人工智能技术还未达到足够让人信任的程度,在使用中仍然存在太多的错误。它们可以用于咨询等领域,但是我不会让它们发出命令或者获得掌控权。”

北大西洋公约组织副秘书长Rose Gottemoeller警告称:“如果人工智能的力量被坏人利用,那么它们对人类来说就是致命的。随着人工智能和计算机网络等领域新技术的快速发展,这些技术也成为北大西洋公约组织和所有成员国所担忧的事情。我们需要密切关注这些技术的新应用领域。我们也必须了解它们在国防领域的未来趋势,是成为人类的威胁还是成为有用的军事技术。”(过客)

