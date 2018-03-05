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全国人大代表刘汉元：光伏扶贫需要规模化的村级电站

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-05 10:03

安徽光伏扶贫走在全国前列，合肥也致力于打造中国光伏应用第一城。

安徽光伏扶贫走在全国前列，合肥也致力于打造中国光伏应用第一城。而五年前以8．7 亿元收购合肥赛维的通威集团，则是光伏产业的巨头之一。昨天，全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元在京接受新安晚报、安徽网、大皖客户端记者的采访，对光伏扶贫和光伏产业发展提出建议。

要关注光伏扶贫项目后期运维

刘汉元表示，作为我国最重要的产业扶贫模式，光伏扶贫取得了显著的扶贫效果，“光伏扶贫不仅让贫困户年年有经济来源，还能解决未来更长时期的经济发展问题。”但是，刘汉元也看到，当前我国光伏扶贫项目存在较为零星、分散的问题，导致实施过程当中成本居高不下，运维管理过程中相对困难。

“另外，光伏扶贫也普遍存在重前端建设，轻后期运维，甚至运维缺位的问题。”刘汉元看到，针对光伏扶贫项目，地方往往更注重建设资金层面，对前端建设、补贴都有相关说明，但对后期运维团队、运维资金来源等鲜有顾及。再加上光伏电站运维市场本身也存在行业标准缺失、准入门槛模糊、低价竞争等问题，扶贫电站的后期运维不容乐观，“长此以往，发电收益将无法保证。”

此外，刘汉元看到，光伏扶贫资金不足、融资难问题依然突出。因此，刘汉元建议，要让光伏扶贫更好地惠及贫困地区，应该发展适度集中化、规模化的村级扶贫电站。同时，要加强对光伏扶贫项目建设质量的把控，强化村级和户用光伏扶贫电站的运维管理，保障贫困户收益。此外，他也建议，要加强对光伏扶贫的金融支持力度。

2020年前后可实现平价上网

对于光伏产业，刘汉元表示，目前中国光伏产业已成为了全球最具竞争力的战略性新兴产业，未来将更多代替传统能源，从而减少空气污染，让老百姓呼吸到更清新的空气。

刘汉元说，近十年来，光伏发电成本已下降了90％，全面实现平价上网的曙光已经出现，而补贴也并不会无限扩大。据行业预测，我国光伏发电更大规模应用后，在2020年前后即可实现平价上网、不再需要补贴。而此前已建成项目的补贴将在2022 年至2025 年间达到峰值。他说，要实现我国温室气体减排目标，保障光伏产业的持续健康发展显得尤为重要，可以考虑通过市场化机制或者政策性措施，解决光伏补贴资金问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210317-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏扶贫村级电站

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