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工信部制造新规：提高光伏门槛 防范新产能过剩

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-05 10:05

经历过去两年的爆发式增长之后，2018年光伏市场是否还能保持高速增长备受关注。光伏产业作为一个投资规模大、带动作用强、溢出效应明显的新兴产业，政府在其发展

经历过去两年的爆发式增长之后，2018年光伏市场是否还能保持高速增长备受关注。光伏产业作为一个投资规模大、带动作用强、溢出效应明显的新兴产业，政府在其发展中扮演着重要角色。近日，工信部官网公布《光伏制造行业规范条件（2018年本）》（以下简称《规范》），进一步提高光伏制造行业门槛，并要求严格控制新上单纯扩大产能的光伏项目。

上一轮光伏产能过剩带来的教训还记忆犹新。2009年－2011年，在全球光伏市场，特别是欧洲光伏市场的拉动下，得到地方政府支持的光伏企业争相激进扩张，导致行业产能严重过剩。2012年，号称我国最大的光伏企业――无锡尚德负债数百亿元濒临破产。

2013年7月，国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，为光伏产业健康发展奠定了基础。为提高产业整体竞争力，政府又出台了一系列光伏产业准入规制政策，其中，工信部于2013年10月发布了《光伏制造行业规范条件》，2015年对《光伏制造行业规范条件》做了修订，并发布《光伏制造行业规范条件（2015年本）》，此次发布的版本是第三次修订。

《规范》指出，严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30％，其它新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20％。

《规范》指出，光伏制造企业按产品类型应分别满足以下要求：1．多晶硅项目每期规模不低于3000吨／年；2．硅锭年产能不低于1000吨；3．硅棒年产能不低于1000吨；4．硅片年产能不低于5000万片；5．晶硅电池年产能不低于200MWp；6．晶硅电池组件年产能不低于200MWp；7．薄膜电池组件年产能不低于50MWp；8．逆变器年产能不低于200MWp（微型逆变器不低于10MWp）。

由于国内光伏分布式市场加速扩大、国外新兴市场快速崛起等多重因素作用，自2016年以来，我国光伏产业迎来新一轮爆发式增长。目前，通威、协鑫、中环、隆基等光伏巨头都在加速扩充产能。比如通威，去年宣布了超300亿元的投资计划。今年1月，隆基公布了三年扩张计划，在2017年底硅片产能15GW的基础上，力争单晶硅片产能2018年底达到28GW，2020年底达到45GW。行业中等体量的东方日升（300118，股吧）继去年底80亿元扩产计划宣布后，新一轮20亿元的协议已经签订。

不难看出，随着光伏产能的持续释放，以及国际、国内新增市场规模增速放缓，我国光伏市场存在供需失衡的风险。特别需要指出的是，今后一段时间，受贸易保护影响，光伏“走出去”前景不容乐观。近年来，我国光伏产业发展快速，已经成为部分国家贸易保护所针对的主要产品。新一轮贸易调查更加关注中国企业，贸易摩擦频发，阻碍了我国光伏“走出去”的步伐。

业内人士认为，目前，国内多数企业都能达到《规范》中的资金和技术要求，对这些企业的实际影响很有限。但《规范》控制扩产数量和保证扩产质量，有利于打压低端产能，防范新一轮产能过剩，提升行业技术门槛，淘汰落后企业，最终有望促进技术进步和成本下降，加速行业洗牌。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210318-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:工信部产能过剩制造防范

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