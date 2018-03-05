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美军研发新救命方式：减缓细胞活动争取救命时间

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-05 10:14

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（原标题：Medics may slow biological time to save soldiers' lives）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息，据Engadget报道，战场上的医护人员通常只有短暂的机会来治疗士兵的伤情，很多时候都会留下永久残疾，甚至无奈地看着战友在痛苦中死去。美国军方研究机构国防部高级研究计划局（DARPA）正在探索一种不同寻常的方法来解决这个问题，即减缓生物进程，给医生创造更多挽救生命的机会。

美军研发新救命方式：减缓细胞活动争取救命时间

DARPA新成立了“生物停滞”（Biostasis）研究项目，旨在通过使用生物化学物质控制蛋白质消耗能量的水平，使细胞活动接近停止状态。如果像缓步类动物（tardigrades）和树蛙这样的动物能够稳定它们的细胞，使它们在冰冻和脱水的情况下存活下来，那么类似的技术可能会给医生提供更多时间，让他们在生命系统崩溃之前治疗伤势。

DARPA知道这并不容易。关键是要以大致相同的速度减慢每个细胞的生物进程，你不能仅仅阻止少数细胞活动，而另一些则以全速运行。当细胞恢复正常功能时，你也必须尽量减少伤害。

“生物停滞”计划依然处于早期阶段，而DARPA也没有对完整的项目期望太多。它最初关注的是概念的“基准”证明，并将专注于现实世界的使用，因为这个项目的持续时间长达5年。

然而，如果这个项目能够取得成功，可能会成为整个医疗领域的一大突破，而不仅仅能在战斗中使用。护理人员可以为自己争取到足够的时间将病人送去医院，而医生们可以更少地关注病人的基本生存状态，更多地关注如何帮助病人完全康复。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210320-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:过程细胞医生动物

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