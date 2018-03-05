澳大利亚向3D打印爆炸物研究提供200万美元资助

?国防科学技术组织（DST）是一家公共资助的澳大利亚研发机构，专门研究能量物质。目前，该组织正在研究3D打印爆炸物、推进剂和烟火的可行性。这项研究可能会导致
国防科学技术组织（DST）是一家公共资助的澳大利亚研发机构，专门研究能量物质。目前，该组织正在研究3D打印爆炸物、推进剂和烟火的可行性。这项研究可能会导致“先进武器系统”的生产。
根据经验，您的3D打印件在离开打印台时不应该爆炸。如果是这样，请向您的打印机和材料供应商寻求帮助。
然而，有时候，3D打印可以用来制造可以爆炸的东西，例如爆炸物、推进剂和烟火。一项新的联合研究工作可能即将在这方面取得重大进展。
澳大利亚国防科学技术组织（DST）与维多利亚国防研究公司DefendTex、皇家墨尔本理工学院、弗林德斯大学和克兰菲尔德大学达成合作，共同探索爆炸性材料的3D打印。
国防工业部长Christopher Pyne于昨日宣布了这一消息，并认为这项研究工作可为军方带来巨大利益，在改善系统的同时降低成本并改善物流。
“这项研究可能会导致先进武器系统的生产，这些系统可以根据独特的性能和目的进行量身定制，”Pyne说。“它还应该为澳大利亚工业提供更广泛的获取途径和更高效、更环保的制造机会，为国防和工业建设等行业提供显著的成本节约和竞争优势。”
由于合作研究中心（CRC）计划，两年内将投入260万美元（200万美元）以进行3D打印的研究。
Pyne补充说，3D打印研究的结果可能具有“深远的民用和国防应用，并有助于开发澳大利亚工业中的制造技术的关键专业知识。”
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210321-1.html
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