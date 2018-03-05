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全国政协委员热议土壤污染防治

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-05 10:27

土壤污染不仅影响着生态环境，还可能对粮食安全造成影响。在今年全国两会上，多位政协委员向大会提交了关于加强我国土壤污染防治工作的提案。

土壤污染不仅影响着生态环境，还可能对粮食安全造成影响。在今年全国两会上，多位政协委员向大会提交了关于加强我国土壤污染防治工作的提案。

坚持预防为主 保护健康土壤

“当前，我国土壤污染防治必须坚持预防为主，做好未被污染的土壤预防工作。否则，在基础薄弱的情况下，治理难度更大，需要的时间更长，付出的代价也更大。”全国政协委员周健民说。

周健民表示，土壤污染具有隐蔽性、滞后性等特点，多数情况下看不见、摸不着，土壤一旦被污染，治理代价甚至比水、空气污染治理更大。他建议，对于健康土壤的防护，最重要的是掐掉污染源。

全国政协委员潘碧灵表示，目前，一些地方对土壤的保护重视程度仍有待提升，一些可能影响土壤健康的现象并没有引起重视，也没有采取相关举措。比如，长年以来，高速公路两旁的土壤受汽油车、柴油车排放等影响，土壤中的多环芳烃很有可能超标。

潘碧灵建议，一是在我国相关法律中明确，实行最严格的油品标准和农产品投放物标准；二是建立生态补偿机制；三是树立“取之于土，用之于土”的理念，如按比例拿出土地出让金的一部分用于土壤修复与保护。

摸清底数，建立大数据库

“土壤污染防治工作的当务之急，就是摸清底数，要有大数据。”周健民说。

目前，我国对土壤污染情况的了解都是基于2006年的土壤普查。正在进行的土壤污染源详查，将在2018年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。

周健民表示，数据的缺失将导致决策和管理缺乏依据、防治缺乏针对性，很难在短时期改善土壤环境质量。

对此，农工党中央建议，开展土壤污染彻查，建立土壤环境质量大数据库。具体来说，就是通过收集已有的污染源普查资料、土壤污染状况调查、污水灌溉区等资料，开展全国农用地、污染地块、废渣场地及土壤污染源初步调查与评估。

同时，在国家和各省级有关土壤标准和规范下，利用强大的海量空间数据存储管理技术和GIS技术，将获取的调查结果进行规范化处理，将土壤污染因子、污染程度、污染面积、污染范围等内容统一入库，形成土壤污染大数据。在获取大数据的基础上，叠加基础底图、行政区划图等专题数据，建立土壤环境基础数据库。

加强城市土壤重金属污染防治

受工业“三废”排放、采矿和冶炼、家庭燃煤、生活垃圾渗出及汽车尾气排放等影响，我国城市土壤容易受到重金属的污染，相关防治工作也引起了委员们的关注。

民盟中央提交了《关于加强城市土壤重金属污染防治的提案》，指出我国城市人口高度密集，土壤污染可以通过扬尘和土壤直接接触而对人体产生危害。随着汽车尾气排放的控制和能源结构的调整，土壤扬尘将会继续成为城市大气重金属污染的主要来源，不仅直接影响食物品质，而且还会导致大气污染、地表水污染、地下水污染、微生物活性变异和生态系统退化等问题。

提案建议，鉴于城市土壤对人类健康的影响，应建立和完善城市土壤环境安全管理的法律、法规和标准体系。如针对已经受污染的城市土壤地块，制订促进治理和恢复的专门法规、方法及标准体系；加快制定城市土壤重金属健康评价标准体系。

二是大力倡导清洁生产，减少或切断重金属污染源。继续加大监管力度，全面强化监督执法，严控工业及城市“三废”的排放，积极淘汰高能耗高污染及落后产能企业，提高准入门槛，调整能源结构及能源供给方式。

三是制订城市土壤的环境监测方案，建立监测的保障机制。严格按照“土十条”时间进度表，在深入开展土壤环境质量调查的基础上，加快建设土壤环境质量监测网络，整合优化土壤环境质量监测点位，全面建成土壤环境质量监测网络。各省市可借鉴大气污染治理的网格化管理模式，分片管理，设立监测点位，纳入常规监测体系，总体把握辖区土壤环境质量状况。

四是严控已污染土壤，减轻对人体的危害。在人群与土壤直接接触较多的地方（如公园），建议进行土壤重金属污染的检测与评价。对重金属污染的土壤进行相应的治理，植树种草，减少直接暴露；对污染严重的土壤进行表土填埋或移除，减少儿童与重金属污染土壤的直接接触。

此外，有关部门还应加强土壤与环境质量的宣传与科普工作，增强人民群众对土壤污染的严重性和危害性的认识，从而进一步提高全民生态环保意识。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210323-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:全国热议土壤政协委员污染防治

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