国内智能制造系统解决方案供应商不断涌现

智能制造技术不但涵盖IT技术、自动化技术、先进制造技术、新一代通信技术和人工智能技术等多种支撑技术，还涉及到诸多工业软件的集成应用，涉及到智能装备应用、

智能制造技术不但涵盖IT技术、自动化技术、先进制造技术、新一代通信技术和人工智能技术等多种支撑技术，还涉及到诸多工业软件的集成应用，涉及到智能装备应用、设备联网、数据采集、数据分析和业务流程优化等，既需要单一技术与装备的突破应用，同时还需要系统化的集成创新。因此，在这个过程中，智能制造系统解决方案供应商的重要性日益凸显，国内一大批智能制造集成商应运而生并逐步走向成熟，成为推动我国企业转型升级的中坚力量。

在《智能制造发展规划（2016-2020年）》十大重点任务中强调要培育智能制造生态体系，面向企业智能制造发展需求，推动装备、自动化、软件、信息技术等不同领域企业紧密合作、协同创新，推动产业链各环节企业分工协作、共同发展，逐步形成以智能制造系统集成商为核心、各领域领先企业联合推进、一大批定位于细分领域的“专精特”企业深度参与的智能制造发展生态体系。规划还明确指出“到2020年，主营业务收入超10亿元的智能制造系统解决方案供应商达到40家以上，系统集成能力明显提升，基本满足制造业智能转型的需要”

一大批这类企业正不断的涌现出来，就在 2018年1月份由工业和信息化部网站最新发布的《关于第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录的公示》中，共有49家企业入选。

从入选企业来看，主要有来自国内的制造企业技术部门转型成为智能制造系统解决方案供应商，这类公司通常具有丰富的推进智能制造的行业实践经验，它们将自身积累的软硬件系统集成经验、系统产品、领先的运营管理知识等作为核心，输出给其他制造企业，为智能制造转型提供支持服务。如树根互联技术有限公司就是三一重工基于多年的工业大数据处理和云计算技术能力经验成立的公司，发布了树根互联工业物联网平台，开始面向制造企业提供服务，帮助制造企业构建工业互联网平台。

名单中也有专业的智能硬件厂商，如过去专注数字音视频监控厂商海康威视，也从提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/NVR、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等全系列安防产品，向提供“软件+硬件+服务”转型，其最新定位是以视频为核心的物联网解决方案提供商，为全球提供安防、可视化管理和大数据服务。另外还包括武汉华中数控股份有限公司、湖北三丰智能输送装备股份有限公司、广东劲胜智能集团股份有限公司、博创智能装备股份有限公司、广州明珞汽车装备有限公司、四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司、昆明船舶设备集团有限公司等。

名单中还有制造业科研机构或下属企业，如：中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中国科学院沈阳自动化研究所、上海电器科学研究所（集团）有限公司、中国船舶重工集团公司第七一六研究所、机械工业第六设计研究院有限公司、东风设计研究院有限公司、中国电器科学研究院有限公司、中国兵器装备集团自动化研究所、西安航天精密机电研究所。除此之外，名单中还出现了传统IT厂商，如：用友网络科技股份有限公司、浪潮通用软件有限公司、大连华信计算机技术股份有限公司。

智能制造系统解决方案是推广普及智能制造的关键手段，是促进智能制造水平提升的核心。随着国内一系列提供智能制造系统解决方案的供应商不断崛起和走向成熟，必然会更好地帮助我国制造业实现软硬件的互联互通，实现各类智能化的应用，充分满足企业智能制造转型需求。

以下是入选企业名录：

序号 申报单位名称 省/市

1石化盈科信息技术有限责任公司 北京市

2用友网络科技股份有限公司 北京市

3和利时科技集团有限公司 北京市

4航天云网科技发展有限责任公司 北京市

5北京机械工业自动化研究所 北京市

6北京数码大方科技股份有限公司 北京市

7树根互联技术有限公司 北京市

8金航数码科技有限责任公司 北京市

9北京中船信息科技有限公司 北京市

10机科发展科技股份有限公司 北京市

11中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 北京市

12宜科（天津）电子有限公司 天津市

13沈阳新松机器人自动化股份有限公司 辽宁省

14中国科学院沈阳自动化研究所 辽宁省

15东软集团股份有限公司 辽宁省

16启明信息技术股份有限公司 吉林省

17哈工大机器人集团有限公司 黑龙江省

18上海明匠智能系统有限公司 上海市

19上海工业自动化仪表研究院有限公司 上海市

20上海宝信软件股份有限公司 上海市

21上海电器科学研究所（集团）有限公司 上海市

22上海德梅柯汽车装备制造有限公司 上海市

23上海宝钢工业技术服务有限公司 上海市

24中国船舶重工集团公司第七一六研究所 江苏省

25菲尼克斯（中国）投资有限公司 江苏省

26浙江中控技术股份有限公司 浙江省

27浙江力太科技有限公司 浙江省

28杭州永创智能设备股份有限公司 浙江省

29埃夫特智能装备股份有限公司 安徽省

30安徽巨一自动化装备有限公司 安徽省

31浪潮通用软件有限公司 山东省

32泰安康平纳机械有限公司 山东省

33机械工业第六设计研究院有限公司 河南省

34武汉华中数控股份有限公司 湖北省

35湖北三丰智能输送装备股份有限公司 湖北省

36东风设计研究院有限公司 湖北省

37中国电器科学研究院有限公司 广东省

38广东劲胜智能集团股份有限公司 广东省

39博创智能装备股份有限公司 广东省

40广州明珞汽车装备有限公司 广东省

41重庆华数机器人有限公司 重庆市

42中国兵器装备集团自动化研究所 四川省

43四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司 四川省

44昆明船舶设备集团有限公司 云南省

45西安航天精密机电研究所 陕西省

46西安航天自动化股份有限公司 陕西省

47大连华信计算机技术股份有限公司 大连市

48海尔集团公司 青岛市

49青岛宝佳自动化设备有限公司 青岛市

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210324-1.html

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