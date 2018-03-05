青岛新增6个省级智能制造试点示范项目

近日，山东省经信委公布2017年山东省智能制造试点示范项目名单，全省55家企业的项目入选，青岛有6家企业的项目入

近日，山东省经信委公布2017年山东省智能制造试点示范项目名单，全省55家企业的项目入选，青岛有6家企业的项目入选。

入选项目分别为益和电气集团股份有限公司的益和电气智能工厂示范项目、青岛前丰国际帽艺股份有限公司的制帽业大规模个性化定制项目、青岛青特众力车桥有限公司的青特众力车桥智能工厂、青岛宝佳自动化设备有限公司的工业机器人过程运维服务试点示范项目、青岛明月海藻集团有限公司的海藻生物产业协同制造试点示范、青岛宏大纺织机械有限责任公司的青岛宏大纺织机械远程运维平台。这些项目涉及离散型智能制造、大规模个性化定制、远程运维服务、网络协同制造等智能制造类型。

据悉，智能制造是推进新旧动能转换、实现制造业高质量发展的重要途径。入选山东省智能制造试点示范的项目均为在降低运营成本、缩短产品研制周期、提高生产效率、降低产品不良品率、提高能源资源利用率五个方面已取得显著成效，并持续提升，具有良好增长性的项目。在2016年首批山东省智能制造试点示范项目推荐评选中，青岛已有7家企业的项目入选。根据青岛出台的《关于促进先进制造业加快发展的若干政策》，经省经信委认定的智能制造试点示范项目企业，给予50万元奖励。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210325-1.html

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