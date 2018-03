研究人员正在开发新型癌症疫苗 用病毒样粒子抗癌

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息,据Futurism报道,越来越多的研究人员正在寻求开发一种能引发对肿瘤细胞免疫反应的癌症疫苗。来自密歇根州立大学的研究人员希望利用一种类似病毒的粒子来帮助动物对抗癌症。

美国国家癌症研究所为密歇根州立大学的研究人员提供了240万美元的资助,用于为动物研制一种癌症疫苗,它使用类似病毒的粒子引发抗癌免疫反应。虽然这种疫苗最初将在动物身上进行检测,但最终有望成为人类患者的治疗方法。

癌症可能很难治疗,特别是因为癌细胞能够通过隐藏触发免疫反应的蛋白质来抑制免疫系统。这些疫苗主要由两个部分组成:首先是Qβ粒子,这是类似病毒的粒子,对于免疫系统来说它就像红旗那样鲜明。第二,肿瘤相关糖抗原(TACA),这种独一无二的结构出现在许多癌细胞中,但不存在于健康细胞中。

当Qβ粒子和TACAs产生关联或“结合”在一起时,它们能有效地帮助免疫细胞识别TACA危险,并将其摧毁。据负责疫苗研究的密歇根州立大学教授黄雪飞介绍,从理论上讲,这应该会增强抗肿瘤细胞的免疫力。

黄雪飞表示:“没有比免疫系统更好的疾病斗士了,药物和其他治疗方法可以让癌细胞消失,但它们无法对抗癌症复发。我们的疫苗可以抑制肿瘤生长,保护宿主免受肿瘤复发的困扰。如果我们能进一步了解Qβ-TACA轭合物和抗肿瘤免疫力结构特点之间的联系,我们可以持续影响癌症疫苗的设计。”

研究人员将研究Qβ粒子的结构,并对其进行战略性结构修改,以减少有毒抗体的形成,提高所谓的抗癌细胞。

密歇根州立大学并非目前研发的唯一抗癌疫苗。第二种对癌症免疫的尝试利用干细胞进行更个性化的治疗。第三种类似疫苗则依赖于信使RNA,它已经开始了人体试验。事实上,个性化治疗在抗癌研究中是个日益增长的趋势,在临床试验中有一种疫苗对皮肤癌有相当大的疗效。

密歇根州立大学的研究人员希望通过首先治疗动物癌症以获得类似的成功。癌症研究人员Vilma Yuzbasiyan-Gurkan在新闻发布会上解释说:“狗和猫的自发癌症为癌症疫苗的研究提供了一个真正的考验,这只是兽医和人类医学研究相互促进的众多方式中的一个例子。”(小小)

