王劲刚卸任CEO，景驰就加入百度Apollo平台

科技传媒网讯 网易科技新闻3月5日消息，景驰科技有限公司正式加入百度Apollo开放平台，成为Apollo合作伙伴。未来双方将展开合作，积极推动自动驾驶行业发展。而上周，景驰科技创始人王劲刚刚卸任CEO。王劲原是百度自动驾驶事业部总经理，在2017年3月底宣布离职百度创立无人驾驶创业公司景驰科技。

对于加入百度Apollo，景驰科技CEO韩旭表示：“景驰自创业之初就坚信，中国将最早实现无人驾驶，Apollo平台的开源开放创新模式为行业树立了典范，也进一步印证了这个观点。景驰很高兴加入百度Apollo，在Apollo的助力下跑出更快的速度。”百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇表示：“百度Apollo开放平台全面拥抱自动驾驶创业新势力， 希望通过开源开放的创新模式，降低自动驾驶行业门槛，成为景驰等优秀创业公司的‘创新加速器’，让中国的技术跑赢世界。”

王劲原是百度自动驾驶事业部总经理，在2017年3月底宣布离职百度创立无人驾驶创业公司景驰科技。

在2017年12月底，百度以侵犯商业秘密为由，将王劲及景驰公司诉至北京知识产权法院。百度指控王劲离职前就策划新公司，违反了竞业限制义务、不招揽百度员工义务，并通过不归还电脑和打印机窃取公司机密等等。百度还请求法院判令被告（王劲及景驰公司）立即停止侵害百度的商业秘密，并赔偿其经济损失及合理开支5000万元。

分析称，王劲卸任景驰CEO原因有二，一是百度指控的王劲违反“竞业限制义务”存在有效期限，过了两年就没有约束力，主要判罚也只有违约金。另一方面，这一条约只能约束王劲本人，两年内一旦王劲不在景驰承担主要职务，百度就无法指责公司对其业务造成的侵害。

但也有分析称，王劲卸任CEO与百度起诉案无关，因为双方在此诉讼案上已私下和解。

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