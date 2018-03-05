NI推出符合3GPP标准的Sub-6GHz 5G新空口参考测试解决方案

3月2日，NI(美国国家仪器公司，National Instruments，简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供基于平台的系统解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商，宣布

3月2日，NI(美国国家仪器公司，National Instruments，简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供基于平台的系统解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商，宣布推出一款Sub-6GHz 5G测试参考解决方案，该解决方案符合5G新空口(NR)的3GPP Release 15规范。

随着6GHz以下的商用5G NR部署即将展开，工程师们正在积极开发Sub-6GHz 5G 射频器件和设备。 5G标准化的加速步伐正在迫使厂商尽可能快速地将产品推向市场。 NI的Sub-6GHz 5G NR参考解决方案是一种经济高效且高性能的测试选项，可帮助工程师快速对其设计进行特性分析，并更轻松地从研发过渡到生产测试环境。

NI推出的新参考测试解决方案非常适合测试新型宽带RFIC，特别是在3.3-4.2GHz和4.4-5.0GHz频段工作的RFIC。 工程师可以使用PXIe-5840矢量信号收发仪(VST)测试连续信号带宽超过400MHz的设备，该款VST具有1GHz带宽的瞬时信号收发功能，最高频率可达6GHz。 借助NI VST，该解决方案可为100MHz NR信号提供优于0.32%(-50dB)的残余EVM性能，同时提供更快的测量速度。

该解决方案的关键部分是NI-RFmx NR测量软件，该软件跟随者3GPP规范的步伐进行演变。 最新版本的NI-RFmx NR测量软件提供5G NR波形生成和测量功能，符合3GPP R15关于非独立组网NR的官方规范，使工程师能够测试子载波间隔在15kHz到120kHz之间灵活变化的OFDMA和DFT-s-OFDM载波聚合波形。

NI公司RF和无线测试总监Jason White表示：“我们的5G测试新产品只是NI创新产品线中的最新产品，旨在帮助工程师更快地将5G技术推向市场。 通过将高性能RF测量设备与极其快速灵活的测量软件相结合，我们可以在产品开发的多个阶段重复使用相同的仪器和测量设备，从而帮助工程师缩短产品上市时间和测量数据关联时间。”

NI新的5G测试技术还为射频和半导体测试提供了全面的产品组合，包括用于2G、3G、LTE-Advanced Pro、WiFi 802.11ax、蓝牙5等的测量软件。此外，工程师可以使用NI VST以及600多种模块化PXI产品(频率从直流到毫米波)来开发全面的半导体特性分析和量产测试系统。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210332-1.html

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