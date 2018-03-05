2017年12月份陕西电网“两个细则”考核补偿情况（光伏）

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-03-05 12:07

根据《关于印发＜西北区域发电厂并网运行管理实施细则＞及＜西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则＞的通知》（西北监能市