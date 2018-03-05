欧盟准备报复美国加征钢铁关税

美国拟对进口钢铁和铝征收高额关税，引发国际社会广泛关注和普遍反对。欧盟日前对特朗普政府此举表示强烈不满，并已经作好采取报复措施的准备。

美国拟对进口钢铁和铝征收高额关税，引发国际社会广泛关注和普遍反对。欧盟日前对特朗普政府此举表示强烈不满，并已经作好采取报复措施的准备。

据《华盛顿邮报》消息，美国总统特朗普3月1日在白宫会见美国工业企业高管时表示，将对进口钢铁征收25％的关税，对进口铝征收10％的关税。特朗普称，这些举措将有助于重振美国制造业。分析人士认为，特朗普选择了美国商务部向他所提的3个选项中最严厉的一个，显示出他迫切希望采取重大行动，以兑现其竞选时许下的关键承诺。《华尔街日报》评论认为，对钢铁和铝加征高额关税，是迄今为止特朗普在实施“美国优先”贸易政策方面力度最大的举措，这一政策旨在颠覆数十年来美国在推进全球化进程中的领导地位。

特朗普此举不仅在美国国内引发激烈争议，而且遭到包括美国传统盟友在内的相关国家一致反对。来自北美洲、亚洲和欧洲的主要钢铁出口国，纷纷威胁对美国采取反制措施。

根据美国商务部2017年的统计数据，美国进口钢铁占其国内消费总量的27．5％，排在进口来源国前三位的是加拿大、巴西和韩国，分别占美国进口总量的16．1％、13％和10．2％；其他主要进口来源地包括墨西哥、俄罗斯、土耳其、日本和德国等。德国是对美钢铁出口量最大的欧盟成员国，占美国进口钢铁总量的3．8％。

当地时间3月2日，欧盟委员会发言人亚历山大・温特斯坦对记者表示，欧委会已经针对美国征收高额钢铁关税准备好了报复性措施，欧盟委员会将于下周开会商讨这一问题。据“欧洲政客”网站援引内部消息人士的话报道称，德国和法国政府支持欧委会对美国加征关税的行为果断采取报复措施，但仍需等待特朗普的最终正式决定。

欧洲议会国际贸易委员会当天也发表声明，强烈谴责特朗普政府拟对欧盟钢铁和铝征收高额关税。声明指出，美方的贸易保护主义行为违反世贸组织规则，不仅无助于解决增长和就业问题，而且将损害美欧战略伙伴关系。欧洲议会国际贸易委员会支持欧委会针对美方行为采取及时有效的反制措施，并呼吁欧盟及其成员国尽快开展风险评估，做好应对预案。

据欧洲媒体披露，欧盟方面拟定的报复措施，将主要瞄准支持特朗普的美国“红色州”（由美国共和党掌权的州）。可能被欧盟征收报复性关税的美国出口商品包括：产自威斯康星州的哈雷・戴维森摩托车、产自佛罗里达州的橙汁、产自肯塔基州的波旁威士忌酒等。此间分析认为，鉴于这些美国知名商品对欧盟出口的庞大市场体量，相关报复措施具有较强的威慑力。

与此同时，欧委会表示，除了准备采取报复措施，欧盟也将会同其他相关国家向世界贸易组织（WTO）起诉美方的贸易保护主义行为。

自特朗普入主白宫以来，美欧经贸关系急转直下。美方不仅将持续多年的“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”谈判打入“冷宫”，还不断威胁要对欧盟出口产品征收高额关税；欧方则软硬兼施，谨慎应对。2017年7月，欧委会主席容克曾针对特朗普政府拟加大对俄制裁措施对美发出严正警告，“如果相关制裁损害欧盟经济利益，欧方将毫不犹豫地实施报复”。容克强调，“美国优先”决不能以“欧洲最后”为代价。

本报布鲁塞尔3月4日电

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210335-1.html

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