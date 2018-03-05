促进清洁能源外送 加快能源转型发展

3月2日，国家电网公司董事长、党组书记舒印彪与国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记钱智民，副总经理、党组成员时家林在公司总部举行会谈。双方就促进清洁能源快速发展、加快能源转型升级等进行了深入交流。公司副总经理张智刚出席会谈。

钱智民感谢国家电网公司给予国家电投的帮助和支持，对公司在特高压输电技术等方面取得的巨大成就表示祝贺。他表示，国家电投坚持清洁、低碳、安全、高效的方向发展新能源，得到了国家电网公司的支持，清洁能源装机占比超过全部电力装机45％，取得了重要成就。当前，我国清洁能源呈现快速发展态势，建设大规模清洁能源发电基地需要建设远距离输电通道，以满足清洁能源的大规模消纳。希望未来与国家电网公司一道共同推动新能源发展，加快能源转型升级。

舒印彪对钱智民一行的到访表示欢迎，代表国家电网公司祝贺国家电投自重组以来全面推进转型发展取得的巨大成绩。他表示，国家电投清洁能源装机占比位居五大电力集团首位，为我国清洁能源发展作出突出贡献，国家电网公司全力支持国家电投新能源转型发展。我国清洁能源发展需要按照“建设大基地、融入大电网、构建大市场”的方向，加快特高压跨区输电通道和抽水蓄能等调峰电源建设，在更大范围内优化配置和消纳可再生能源发电，解决弃风、弃光等问题。目前，我国新能源发电基地大多数远离负荷中心，要实现新能源发电更好发展，需要统筹协调规划、电网和市场等因素，建设跨区输电通道，支持新能源融入更大的电网。国家电网公司将加强与国家电投的合作与沟通，共同为推动中国能源转型发展、建设美丽中国作出贡献。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210336-1.html

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