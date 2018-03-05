第五届世界3D打印技术产业大会要谈什么？

今年的第五届年会6月16-18日将在广东举行。今年大会将关注什么？3D打印行业正在发生哪些改变？都在说风口来了，为什么3D打印行业还在苦苦折腾？
作为3D打印行业规模和影响力最大的行业盛会，已经在北京、青岛、成都、旧金山、上海成功举办四届年会，每届规模都超过千人。今年的第五届年会6月16-18日将在广东举行。今年大会将关注什么？3D打印行业正在发生哪些改变？都在说风口来了，为什么3D打印行业还在苦苦折腾…….
第五届世界3D打印技术产业大会主题：3D打印重新定义制造业。很多老板懵了，3D打印究竟要干什么？3D打印能够干什么？内行人一听开心极了。这是要引领行业发展，而3D打印今天需要的就是引领和带动。如果说几年前3D打印还只是停留在打印一个模型，打印一个样件，那是太土了，那个年代已经正在过去。现在3D打印不仅是打印终端产品，而且还是批量化直接制造。
专家说工业化3D打印，只要速度提升10倍，成本降低一半，几乎可以在所有传统制造业领域实现全覆盖。而今天，这个时代已经到来。在第五届世界3D打印技术产业大会年会上，很多国际顶尖的专家和企业将分享他们的真知灼见。除了前沿性的技术研究成果分享，主办单位还重在应用环节。据悉，年会开设了“3D打印在航空航天领域的应用”、“3D打印在注塑领域的应用”、“3D打印在生物医疗领域的应用”、“3D打印在模具领域的应用”、“陶瓷3D打印”、“3D打印材料”、“3D打印与创客教育”等20多个专题。听说今年还有颁奖晚会。
每届世界3D打印技术产业大会都有许多新观点、新成果，这届年会又将为我们带来哪些创新成果，将有哪些新面孔，我们期待着……..
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