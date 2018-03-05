Farsoon在德国创建子公司 以瞄准欧洲3D打印市场

在刚刚结束的2018 TCT亚洲3D打印展上，有几家公司脱颖而出。其中最引人注目的是于2009年成立的Farsoon，该公司专门从事塑料激光烧结和激光金属熔化技术。

在刚刚结束的2018 TCT亚洲3D打印展上，有几家公司脱颖而出。其中最引人注目的是于2009年成立的Farsoon，该公司专门从事塑料激光烧结和激光金属熔化技术。

在此次展会上，其宣布与英国后处理专家Additive Manufacturing Technologies（AMT）合作以及与巴斯夫合作发布新型聚酰胺3D打印材料。除此之外，Farsoon还宣布在德国推出新子公司。

子公司Farsoon Europe的创建标志着中国公司在欧洲市场的首次重大扩张。去年，该公司在北美开设了第一个办事处。新的子公司将进一步巩固公司在全球3D打印市场的地位。

据报道，宣布辞去巴斯夫新业务总监职位的Dirk Simon被提名为Farsoon Europe GmbH的董事兼总经理，并将成为Farsoon全球管理团队的重要成员。该任命将于2018年4月1日生效。

“欧洲是增材制造业发展的中心，”Farsoon Technologies董事长Xu Xiaoshu博士说。 “Farsoon渴望与这里不断增长的市场合作并为其提供支持，我们很高兴能有一位具有Dirk Simon经验和诚信的人士成为我们的代表。”

新的子公司Farsoon Europe将与当地企业和客户合作，并寻求为其合作伙伴提供“增强支持”。该公司在德国已经拥有一个重要的盟友：化学公司巴斯夫。两家公司共同为Farsoon的激光烧结系统开发3D打印材料。

“我们鼓励Farsoon将其扩展到欧洲进行3D打印工业化，并继续支持该公司销售使用高性能巴斯夫材料的机器，”巴斯夫3D打印解决方案总经理Volker Hammes补充道。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210338-1.html

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