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传保时捷正研发载客无人机 半小时车程只需3分半钟

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-05 15:02

传保时捷正研发载客无人机 半小时车程只需3分半钟,保时捷 无人机 出租车 自动驾驶 飞行

（原标题：Report Hints Porsche Might Have a Passenger Drone in the Works）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息，据Futurism报道，有些公司在在研发飞行汽车，有些研发中的飞行汽车甚至具有自动驾驶功能；而后者被归为无人机范畴，尽管它们能够运送乘客。许多人认为，飞载客无人机是城市流动性的未来。现在有传言称保时捷正在这个领域抢占一席之地。

传保时捷正研发载客无人机 半小时车程只需3分半钟

尽管这家德国汽车制造商尚未证实或提供更多细节，但德国汽车工业新闻网站Automobilwoche报道称，该公司即将发布第一批设计草图。保时捷尚未对该报告置评，但该公司的销售总监德特列弗・冯・普拉特(Detlev von Platen)据称暗示了这一可能性。

冯・普拉特在接受采访时表示:“在从保时捷位于Zuffenhausen的制造厂飞往斯图加特机场时，这种无人机只需要三分半钟时间。”而通常驾车会花费他“至少半个小时”。

与大多数其他载客无人机的概念一样，保时捷可能会让乘客对无人机进行一些控制，但大多数飞行都是自动完成的。从实际意义上讲，这意味着从驾驶员转为飞行员的人不需要有飞行员执照。

除此之外，我们对这个潜在的项目了解不多。尽管，在目前的类似开发项目中，我们可以想象到这些可能性。

全球多家公司都在研发自主飞行器概念和飞行出租车服务，其中包括来自中国的亿航。这家公司最近展示了其载客无人机EHang 184。还有位于底特律的初创公司AirSpaceX，声称它将在2026年之前拥有自动驾驶的出租车。

一般来说，许多老牌汽车制造商都在进入载客无人机行业，比如奔驰母公司戴姆勒(Daimler)与垂直起降(VTOL)制造商Volocopter合作，后者最近在迪拜测试飞行出租车。与此同时，沃尔沃母公司吉利在去年11月收购了飞车公司Terrafugia。

如果其他公司的项目给保时捷带来了压力，我们可能很快就会看到这些载客无人机的设计。与此同时，保时捷的母公司大众已经与空客(Airbus)展开了合作，通过其设计和工程设计团队Italdesign，共同打造汽车-无人机混合产品Pop.Up。（小小）

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(责任编辑：夏喧)
标签:自动驾驶出租车无人机飞行保时捷

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