美国两大州向自动驾驶亮绿灯,不用司机就能上路

(原标题:The self-driving car war between Arizona and California is heating up)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息,美国亚利桑那州州长Doug Ducey周四时签署了一份新的行政命令:没有驾驶员操控的纯无人驾驶汽车允许在公共道路上运行。这一法令让许多人的猜测成为了现实。该法令唯一的告诫是,这些纯无人驾驶汽车必须遵守为汽车和驾驶员制定的交通规则和法规。

Ducey在一份声明中称:“随着技术的不断进步,我们的政策和优先权必须在今天的经济大潮中保持一定的竞争力。这一行政命令为新技术创造了一个有利的环境,促使自动驾驶汽车的发展和创新都将公共安全做为核心。”

亚利桑那州可以说是自动驾驶汽车的测试温床,现在有超过600辆自动驾驶汽车正在公共道路上运行。Waymo和英特尔都在钱德勒市测试他们的自动驾驶汽车,而优步和通用汽车的自动驾驶汽车则能够在斯科茨代尔市区和郊区的道路上看到。

Waymo已经开始在公共道路上测试它的没有驾驶员的纯无人驾驶旅行车,并且计划将这些车辆向早期的驾驶系统成员开放。Waymo也向政府当局申请进行网约车服务的许可,计划为人们提供一种商业出租车服务。

Ducey公布法令向纯自动驾驶汽车测试亮绿灯的时候,距离加利福尼亚州宣布4月份允许纯自动驾驶汽车上路运营的法令只过去了几天时间。在此之前,在自动驾驶汽车的测试过程中需要一位安全驾驶员坐在驾驶员位置上。

亚利桑那州和加利福尼亚州的自动驾驶汽车公司之间存在激烈的竞争。亚利桑那州的规定较少,但是大多数自动驾驶汽车公司都位于加利福尼亚州。但是加利福尼亚州需要这些公司获得政府许可并且递交软件的年度报告。亚利桑那州则不需要这些公司公开信息。

亚利桑那州交通运输部负责政策制定的副主任Kevin Beisty在周四举办于华盛顿州的一场公共论坛上称:“亚利桑那州以成为创新的一分子而感到自豪,并且尝试想要成为创新的倡导者和支持者。”(过客)

