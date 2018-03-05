MCPP收购Dutch Filaments 以巩固3D打印地位

最近成立专用3D打印子公司的巴斯夫本周宣布了专注于工业解决方案的合作伙伴关系。除了内部开发之外，这些主要供应商还经常通过收购来推动发展，以便更好地与行业

随着3D打印技术的不断发展以及越来越多的主要行业采用该技术，全球各大化学公司开始采取行动-材料专业知识低于推动增材制造成为生产技术至关重要。Evonik和SABIC一直致力于新材料的开发，因为大型硬件公司继续关注其材料组合。例如，最近成立专用3D打印子公司的巴斯夫本周宣布了专注于工业解决方案的合作伙伴关系。除了内部开发之外，这些主要供应商还经常通过收购来推动发展，以便更好地与行业保持一致。

基于此情况，三菱化学宣布收购Dutch Filaments B.V..

三菱化学控股公司（MCHC）的全资子公司三菱化学高性能聚合物欧洲股份有限公司（MCPP）将此次收购视为对3D打印行业的投资。

“对于此次收购，我们可以为我们的产品组合添加3D打印材料。我们看到各行业客户的需求不断增加，并且收购Dutch Filaments后，我们不仅能够满足他们的需求，而且能够积极参与3D打印发展的未来，”三菱化学高性能聚合物欧洲股份有限公司总裁Ralph Meier说。

MCHC已通过其子公司Verbatim投入3D打印，2014年进入3D打印材料市场。在MCPP产品组合中添加Dutch Filaments将使公司获得稳固的立足点，增加一个由70名员工组成的经验丰富的团队。 Richard Luiken将继续担任Dutch Filaments的首席执行官，并在公司整合业务时扮演MCPP 3D打印战略的领导角色。

总部位于荷兰赫尔蒙德的Dutch Filaments成立于2013年12月，于2014年1月开始生产和销售，并已发展成为欧洲最大的用于FFF 3D打印的聚合物基长丝制造商之一。该公司制定了战略性商业决策，仅制造私人标签细丝，通过分销和3D打印机制造商进行交付。Dutch Filaments指出，其团队在理解塑料、添加剂、母料、染料和挤出方面拥有强大的优势，允许创建广泛的灯丝类型和颜色，所有这些都符合REACH和RoHS指令。

不断增长的企业将其收购视为一个在强大的多国国旗下开展工作的机会，继续扩大其高质量长丝的供应。

“三菱化学是我们快速发展的公司的完美选择，我们的扩张计划现在可以通过三菱化学的专业知识和全球业务得以更快的实现，”Luiken说道。

MCPP在针对3D打印材料的设计和制造方面获得专业知识。聚合物基长丝生产线的加入将使得MCPP高性能聚合物业务组合在持续增长的增材制造战略材料市场中获得更强的定位。

MCPP指出，它还将“基于Dutch Filaments的技术和网络，进一步”推进三菱化学集团高性能聚合物和其他材料制造商的战略合作，并扩大与3D打印相关的业务。在市场细分方面，该公司指出：汽车、航空航天和医疗是特别重要的机会，每一个都看到了3D打印的重要和不断上升的用途。

Luiken在商业决策公告信中解释说：

“我们相信在三菱化学中找到了完美的公司来帮助我们实现快速的全球增长机会。”

Dutch Filaments起源于创始人Jan Meulendijks、Wim Spoormakers、Richard Luiken与Henry van Tilburg之间的联盟。在2015年合并之后，Dutch Filaments成为独立开发商、制造商和私人品牌供应商，以3D打印机为销售重点的3D打印材料制造商、3D打印材料分销商以及化学公司和OEM的收费制造商。

在三菱化学高性能聚合物欧洲公司的支持下，Dutch Filaments不仅能够更好地解决其长丝的快速增长需求，而且三菱化学的新专业技术、材料和全球业务将进一步推动我们对3D打印市场的贡献。

对于三菱化学高性能聚合物公司来说，收购Dutch Filaments是成为3D打印技术平台的领先聚合物和材料供应商以加速实施3D打印生产的重要一步。其计划将制造3D打印线材扩展到其他地区，以支持该公司的全球客户。

据悉，该交易已于3月1日结束。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210343-1.html

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