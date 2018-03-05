深圳一年开出2亿多元环保罚单

记者3日从深圳市人居环境委获悉，2017年深圳市共对2283宗环境违法行为实施行政处罚，处罚金额共计2．42亿元。

2017年，深圳市以解决环境突出问题为导向，组织开展了“春雷行动”“雨季行动”“利剑一号”“小散乱污”整治等一系列环保专项执法行动，对环境违法的打击持续保持高压态势。

在“利剑一号”执法行动中，以黑臭水体流域内涉水工业污染源为重点整治对象，整治企业5177家，查处违法行为1599宗，实现重点监管企业100％稳定达标排放、小废水企业排污100％纳入规范化管理、“小散乱污”涉水企业100％整治完毕并予以清除、具备纳管条件的所有服务类涉水污染源100％纳管等“四个100％”目标。

深圳市严厉打击环境违法行为。2017年共实施查封扣押环境违法企业130家，实施限产停产36家，移送行政拘留74宗，移送涉嫌环境犯罪32宗。此外，实施按日连续处罚4宗，其中对深圳市永利鑫五金制品有限公司污染物废水超标排放和暗管排放污染物的违法行为，开出深圳历史上最高环保罚单1239万元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210344-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm