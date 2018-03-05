全球最大垃圾焚烧发电厂年后进入施工快车道

由上海电建二公司承建的老港二期项目是目前国内单次投产规模最大的垃圾焚烧发电厂。
由上海电建二公司承建的老港二期项目是目前国内单次投产规模最大的垃圾焚烧发电厂。建成运行后，上海老港再生能源利用中心一、二期工程总焚烧处理生活垃圾为300万吨／年，约占上海市居民年产生垃圾总量的二分之一，焚烧发电每年将可达9亿千瓦时，将超过荷兰AEB公司垃圾焚烧发电厂成为全球规模最大的垃圾焚烧厂。
2017年，项目在机械进场、设备采购、人员调配等方面都遇到了不少的挑战。通过公司领导、各职能部门的大力协调与支持，目前都已走上正轨。
春节期间项目领导班子坚持现场轮班制度，项目部于初七开始落实节后复工的各项事宜。做好开工策划，密切跟踪作业人员、物资设备等事宜的准备工作；落实施工交底，根据施工进度对人员重新进行安全技术培训宣贯；组织安全检查，严格排查现场大型机械与施工区域是否存在隐患；明确全年计划，针对现场安装进度制定切实可行的施工保证措施。
节前， 6号、7号锅炉先后通过钢架承载及受热面吊装前监检、6号锅炉年前完成汽包吊装，目前，现场6号、7号锅炉受热面组合与吊装作业、循环水管道防腐施工，5号、6号电除尘设备拼装与焊接等区域均已开始施工。2018年农历新年过后，老港二期项目现场施工将正式步入快车道！
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