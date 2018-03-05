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沈阳机床股票连续涨停 摘帽后发展势头良好

点评

科技传媒网 中国机床商务网 2018-03-05 15:13

沈阳机床公司作为国内机床行业的龙头企业，产品种类齐全，具备为国家重点项目提供成套装备的能力，其数控机床技术处国内领先地位，目前已成为世界数控金切机床生

根据*ST沈机公告，3月1日起股票交易撤销退市风险警示，沈阳机床的股票代码不变，股票简称由原来的*ST沈机”变更为“沈阳机床”。公司股票自2018年2月28日开市起停牌1天，公司股票2018年3月1日起复牌，日涨跌幅限制为10%。

沈阳机床股票连续涨停 摘帽后发展势头良好

沈阳机床股票行情

而在“摘星摘帽之后”，沈阳机床的股市行情持续走高，早盘相关个股再度大涨。截至今日，沈阳机床涨停，该股已经连续两个交易日涨停。

数据显示，净买入方面，国泰君安上海分公司买入4640万，华泰证券深圳益田路荣超商务中心买入1580万，国泰君安深圳深南大道京基一百买入1470万，西南证券青海分公司买入1390万，中国银河深圳宝安海秀路买入1300万。净卖出方面，光大证券西宁黄河路卖出1460万，东方证券上海银城中路卖出1220万，安信证券杭州莫干山路卖出1320万，金元证券杭州丰潭路卖出1200万。其中国泰君安上海分公司参与该股。多方进入使本周四成功摘帽的沈阳机床连续两天强势封涨停，周涨幅高达24.70%

沈阳机床公司作为国内机床行业的龙头企业，产品种类齐全，具备为国家重点项目提供成套装备的能力，其数控机床技术处国内领先地位，目前已成为世界数控金切机床生产量最大的企业。

去年11月7日，沈阳机床在上海工博会上推出首个面向工业领域的i5新一代智能系统，这是全球首个面向工业领域的运动控制操作系统平台。并且投资200亿，在全国范围内建设25个5D智造谷，走一条从智能机床产品到智能工厂、从智能工厂到“5D智造谷”、从“5D智造谷”到i5智能制造生态系统的智能制造新模式。

虽然企业发展态势强劲，但是根据沈阳机床发布的2017年前三季报，公司2016年1-9月实现营业收入43.06亿元，同比下降2.96%，通用设备行业平均营业收入增长率-3.09%，公司本季度营业收入环比上季度下降23.04%；归属于上市公司股东的净利润-7.98亿元，同比下降69.73%。前三季度亏损达前三季度7.98亿

而在第四季度，沈阳机床通过经营性租赁实现收入3.11亿元，融资租赁实现收入2783.18万元，实现了2017年净赚逾1亿，在连续2年亏损后，终于扭亏为盈。

所以虽然沈阳机床目前斩获两连板，行情顺风顺水，但是还是要说一句业绩是企业的根本，作为中国机床企业的“领头羊”，沈机还需慎重前行。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210346-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造机床

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