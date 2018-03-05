英国开发商Hive能源获西班牙无补贴太阳能项目规划认证

近日，英国开发商Hive能源公司已获得规划许可，以开发西班牙安达卢西亚省第一个无补贴的45．6兆瓦的太阳能项目。

近日，英国开发商Hive能源公司已获得规划许可，以开发西班牙安达卢西亚省第一个无补贴的45．6兆瓦的太阳能项目。

该项目完工后，将为相当于32，000户住宅的电力供电，并将通过距离该地点500米的132kVEndesa变电站与国家电网连接。

该项目将于2018年春末开始建设。Hive能源公司发布称，这一批准标志着西班牙未补贴太阳能公园的发展趋势。经过漫长的断层后，西班牙太阳能行业确实再次实现了无偿项目和能源部去年拍卖的数千兆瓦产能。

Hive已经是英国免补贴太阳能项目的先驱，计划通过与EPC公司Wirsol的合作，在汉普郡建设一座40兆瓦的工厂，并在肯特郡建设一个350兆瓦项目。

Hive能源公司负责人表示，“Hive能源在西班牙太阳能市场中的优势地位源于2015年。早在2015年，在西班牙开发太阳能的开发商很少。三年后，该市场成为全球最具吸引力的太阳能市场之一。”

该公司目前在西班牙拥有14个太阳能项目，总容量达到896兆瓦。它还拥有20个管道项目，预计将在未来两年开始。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210347-1.html

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