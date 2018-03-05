英国开发商Hive能源获西班牙无补贴太阳能项目规划认证

近日，英国开发商Hive能源公司已获得规划许可，以开发西班牙安达卢西亚省第一个无补贴的45．6兆瓦的太阳能项目。
近日，英国开发商Hive能源公司已获得规划许可，以开发西班牙安达卢西亚省第一个无补贴的45．6兆瓦的太阳能项目。
该项目完工后，将为相当于32，000户住宅的电力供电，并将通过距离该地点500米的132kVEndesa变电站与国家电网连接。
该项目将于2018年春末开始建设。Hive能源公司发布称，这一批准标志着西班牙未补贴太阳能公园的发展趋势。经过漫长的断层后，西班牙太阳能行业确实再次实现了无偿项目和能源部去年拍卖的数千兆瓦产能。
Hive已经是英国免补贴太阳能项目的先驱，计划通过与EPC公司Wirsol的合作，在汉普郡建设一座40兆瓦的工厂，并在肯特郡建设一个350兆瓦项目。
Hive能源公司负责人表示，“Hive能源在西班牙太阳能市场中的优势地位源于2015年。早在2015年，在西班牙开发太阳能的开发商很少。三年后，该市场成为全球最具吸引力的太阳能市场之一。”
该公司目前在西班牙拥有14个太阳能项目，总容量达到896兆瓦。它还拥有20个管道项目，预计将在未来两年开始。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210347-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机
根据SME发布的最新一份报告显示，目前已有96%的专业医护人员开始使用3D打印，该技术被用来打印医疗模型、假肢、植入物和手术指南等。到2025年，3D打印医疗设备市
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。