“快递”五入政府工作报告：要健康发展有这么几大难

从2014年首次提出快递业发展，到今年提出推动快递健康发展，这已经是快递已经连续第五年登上政府工作报告。

十三届全国人大一次会议开幕会5日9时在人民大会堂举行，国务院总理李克强作政府工作报告，他在2018年政府工作建议中提出：推动网购、快递健康发展。

从2014年首次提出快递业发展，到今年提出推动快递健康发展，这已经是快递已经连续第五年登上政府工作报告。

从2014年政府工作报告“要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。”到2018年的推动快递健康发展。

这几年我国的快递业获得了举世瞩目的成就，快递量联塑思念位居世界第一，是世界第一快递大国。如今我国已经有七家快递物流企业先后上市，我国的快递业务量已经超过400亿件，占世界总量的40％以上。但是，我国仍然不是快递强国。

突破瓶颈，推动快递健康发展

首次当选全国政协委员，国家邮政局普遍服务司司长马旭林今年两会共有四份提案，内容涉及邮政服务乡村振兴战略、快递末端服务模式创新、电商快递绿色包装和提高《人民日报》见报水平等，直指破解制约行业发展的瓶颈问题。

3月3日，全国政协社会和法制委员会驻会副主任吕忠梅在接受《快递》杂志和《中国邮政快报》记者联合采访时表示“快递业是一种新业态，如何通过立法来规范快递业发展，既保障安全，又促进行业健康可持续发展，是立法必须充分考虑的问题。这是一个应该做、也可以去做的题目”。

对于此次政府工作报告提出的“推动快递健康发展”，中国物流学会特约研究员杨达卿在接受亿欧采访时表示，我国的物流市场从2005年正式对外开放以来，中国快递物流行业政策环境已巨变化，民营快递所需要的合法身份和市场地位问题都已得到解决。

一则，中国快递市场现在正处于聚合升级期，需要从质量上赶上发达国家；

二则正处于数字物流和智慧物流时代的起步阶段，需要建立战略推动，仅凭市场的力量实现这些还不够。

在营造前瞻性的政策环境上，政府部门还有一些工作需要加紧推进：

其一，推进数字环境下的快递物流发展，给货运无人机、无人车等更有利的政策空间；

其二，加速新环境下的政策和标准体系建设，建立适应智慧物流时代的政策体系和标准体系，加速服务迭代升级；

其三，加速的城镇化发展，需要城市快递物流保障体系的完善，禁摩限电问题仍在困扰一些企业，配送车进城问题需要合理解决并建立管理规范；

其四，“全球买全球卖”的新流通需要新快递，更多引导本土快递企业与电商、制造、贸易等企业协同走出去。

此外这些问题仍在影响快递健康发展：

电商依赖症怎么破？

我国的快递业务量依旧严重依赖电商，在快递价格方面面临着不涨价等死，涨价找死的困局。

快递大数据安全问题怎么解？

其次，2017年菜鸟与顺丰的大数据之争已经凸显了快递数据问题。没有掌握数据主动性的快递企业，如何在大数据时代与其它企业博弈，扩大自己的护城河？

发展绿色快递迫在眉睫，快递污染怎么治？

2月6日，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布291项国家标准，《快递封装用品》系列国家标准也在发布之列。3月2日，国家邮政局政策法规司金京华司长做客国家邮政局网，就新修订的《快递封装用品》系列国家标准与网友进行在线交流。

力求解决标准内容缺失问题、原标准没有考虑提升运营效率的问题以及标准协调一致问题。

然而这只是从快递包装一个方面着手，打造绿色快递还需要企业、社会、个人从整个供应链的角度出发，去协同发展，共同努力。

．．．．．．

2014－2018年历年政府工作报告所提“快递”重点内容：

2014年

2014年全国两会上，政府工作报告首提快递，“要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。”

2015年

2015年的政府工作报告提出，“发展物流快递，把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。”

2016年

2016年的政府工作报告提出，“促进线上线下协调互动，推动实体商业创新转型。完善物流配送网络，促进快递业健康发展”。

2017年

2017年的政府工作报告提出，“促进电商、快递进社区进农村，推动实体店销售和网购融合发展。”

2018年

2018年的政府工作报告提出，“推动网购、快递健康发展。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210348-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm