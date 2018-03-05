　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

“快递”五入政府工作报告：要健康发展有这么几大难

点评

科技传媒网 亿欧网 2018-03-05 15:19

从2014年首次提出快递业发展，到今年提出推动快递健康发展，这已经是快递已经连续第五年登上政府工作报告。

“快递”五入政府工作报告：要健康发展有这么几大难

十三届全国人大一次会议开幕会5日9时在人民大会堂举行，国务院总理李克强作政府工作报告，他在2018年政府工作建议中提出：推动网购、快递健康发展。

从2014年首次提出快递业发展，到今年提出推动快递健康发展，这已经是快递已经连续第五年登上政府工作报告。

从2014年政府工作报告“要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。”到2018年的推动快递健康发展。

这几年我国的快递业获得了举世瞩目的成就，快递量联塑思念位居世界第一，是世界第一快递大国。如今我国已经有七家快递物流企业先后上市，我国的快递业务量已经超过400亿件，占世界总量的40％以上。但是，我国仍然不是快递强国。

突破瓶颈，推动快递健康发展

首次当选全国政协委员，国家邮政局普遍服务司司长马旭林今年两会共有四份提案，内容涉及邮政服务乡村振兴战略、快递末端服务模式创新、电商快递绿色包装和提高《人民日报》见报水平等，直指破解制约行业发展的瓶颈问题。

3月3日，全国政协社会和法制委员会驻会副主任吕忠梅在接受《快递》杂志和《中国邮政快报》记者联合采访时表示“快递业是一种新业态，如何通过立法来规范快递业发展，既保障安全，又促进行业健康可持续发展，是立法必须充分考虑的问题。这是一个应该做、也可以去做的题目”。

对于此次政府工作报告提出的“推动快递健康发展”，中国物流学会特约研究员杨达卿在接受亿欧采访时表示，我国的物流市场从2005年正式对外开放以来，中国快递物流行业政策环境已巨变化，民营快递所需要的合法身份和市场地位问题都已得到解决。

一则，中国快递市场现在正处于聚合升级期，需要从质量上赶上发达国家；

二则正处于数字物流和智慧物流时代的起步阶段，需要建立战略推动，仅凭市场的力量实现这些还不够。

在营造前瞻性的政策环境上，政府部门还有一些工作需要加紧推进：

其一，推进数字环境下的快递物流发展，给货运无人机、无人车等更有利的政策空间；

其二，加速新环境下的政策和标准体系建设，建立适应智慧物流时代的政策体系和标准体系，加速服务迭代升级；

其三，加速的城镇化发展，需要城市快递物流保障体系的完善，禁摩限电问题仍在困扰一些企业，配送车进城问题需要合理解决并建立管理规范；

其四，“全球买全球卖”的新流通需要新快递，更多引导本土快递企业与电商、制造、贸易等企业协同走出去。

此外这些问题仍在影响快递健康发展：

电商依赖症怎么破？

我国的快递业务量依旧严重依赖电商，在快递价格方面面临着不涨价等死，涨价找死的困局。

快递大数据安全问题怎么解？

其次，2017年菜鸟与顺丰的大数据之争已经凸显了快递数据问题。没有掌握数据主动性的快递企业，如何在大数据时代与其它企业博弈，扩大自己的护城河？

发展绿色快递迫在眉睫，快递污染怎么治？

2月6日，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布291项国家标准，《快递封装用品》系列国家标准也在发布之列。3月2日，国家邮政局政策法规司金京华司长做客国家邮政局网，就新修订的《快递封装用品》系列国家标准与网友进行在线交流。

力求解决标准内容缺失问题、原标准没有考虑提升运营效率的问题以及标准协调一致问题。

然而这只是从快递包装一个方面着手，打造绿色快递还需要企业、社会、个人从整个供应链的角度出发，去协同发展，共同努力。

．．．．．．

2014－2018年历年政府工作报告所提“快递”重点内容：

2014年

2014年全国两会上，政府工作报告首提快递，“要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。”

2015年

2015年的政府工作报告提出，“发展物流快递，把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。”

2016年

2016年的政府工作报告提出，“促进线上线下协调互动，推动实体商业创新转型。完善物流配送网络，促进快递业健康发展”。

2017年

2017年的政府工作报告提出，“促进电商、快递进社区进农村，推动实体店销售和网购融合发展。”

2018年

2018年的政府工作报告提出，“推动网购、快递健康发展。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210348-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:快递政府报告

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

你不知道的事：96%的专业医护人员使用3D打印

根据SME发布的最新一份报告显示，目前已有96%的专业医护人员开始使用3D打印，该技术被用来打印医疗模型、假肢、植入物和手术指南等。到2025年，3D打印医疗设备市

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS