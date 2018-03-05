全国人大代表刘汉元：建议推动生态环境“脱贫”

“用五年到十年时间，打一

“用五年到十年时间，打一场‘空气环境生态脱贫攻坚战’。在这场‘空气、环境和生态脱贫’的攻坚战中，发展以光伏、风能为代表的可再生能源正是赢得战役的主力军。”3月4日，全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元在接受《证券日报》记者采访时表示。

《证券日报》记者了解到，在此之前，刘汉元担任了20年全国政协委员，今年首次以全国人大代表身份参加全国两会。此次，刘汉元主要针对当前我国空气环境生态“脱贫”，降低企业“五险一金”缴费比例，提高光伏扶贫质量等方面问题进行了认真思考和仔细调研，并提出具体建议。

刘汉元表示，伴随我国经济发展不断加快，雾霾和生态环境压力越来越大，广大人民群众已把呼吸到一口新鲜干净的空气作为一种奢侈。我国完全可以发挥国家政治体制优势，全力支持促进光伏、风能等可再生能源产业持续健康发展，用五年到十年时间集中力量再打赢一场“扶贫攻坚战”，让全体国民从空气、环境和生态贫困中彻底脱贫。

刘汉元建议，在这场“空气、环境和生态脱贫”的攻坚战中，发展以光伏、风能为代表的可再生能源正是赢得战役的主力军。近十年来，中国光伏产业实现了从一路追赶、齐头并进到全面超越的华丽转身，在技术、规模、成本上已全球领先。可以说，中国已经牢牢执住全球光伏产业发展的牛耳，形成了与中国高铁同样强大的全球影响力，中国光伏产业已成为了全球最具竞争力的战略性新兴产业，成为了改变全人类生活与发展方式的重大产业，成为了改善中国人呼吸和空气最核心的基础产业。

刘汉元建议，让光伏产业在市场化机制下发展，摒弃用指标压制发展规模的管理思路；全面清理并减免光伏行业的相关税费；通过市场化机制或者政策性措施解决光伏补贴资金问题。

刘汉元还提出了降低“五险一金”缴费比例，切实减轻企业经营负担的建议。同时建议进一步提高光伏扶贫质量，大力发展适度集中化、规模化的村级扶贫电站，加强对光伏扶贫的金融支持力度，及时到位政府应承担的项目建设资金。（来源：证券日报）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210349-1.html

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