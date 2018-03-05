全国人大代表刘汉元：建议推动生态环境“脱贫”

“用五年到十年时间，打一
“用五年到十年时间，打一场‘空气环境生态脱贫攻坚战’。在这场‘空气、环境和生态脱贫’的攻坚战中，发展以光伏、风能为代表的可再生能源正是赢得战役的主力军。”3月4日，全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元在接受《证券日报》记者采访时表示。
《证券日报》记者了解到，在此之前，刘汉元担任了20年全国政协委员，今年首次以全国人大代表身份参加全国两会。此次，刘汉元主要针对当前我国空气环境生态“脱贫”，降低企业“五险一金”缴费比例，提高光伏扶贫质量等方面问题进行了认真思考和仔细调研，并提出具体建议。
刘汉元表示，伴随我国经济发展不断加快，雾霾和生态环境压力越来越大，广大人民群众已把呼吸到一口新鲜干净的空气作为一种奢侈。我国完全可以发挥国家政治体制优势，全力支持促进光伏、风能等可再生能源产业持续健康发展，用五年到十年时间集中力量再打赢一场“扶贫攻坚战”，让全体国民从空气、环境和生态贫困中彻底脱贫。
刘汉元建议，在这场“空气、环境和生态脱贫”的攻坚战中，发展以光伏、风能为代表的可再生能源正是赢得战役的主力军。近十年来，中国光伏产业实现了从一路追赶、齐头并进到全面超越的华丽转身，在技术、规模、成本上已全球领先。可以说，中国已经牢牢执住全球光伏产业发展的牛耳，形成了与中国高铁同样强大的全球影响力，中国光伏产业已成为了全球最具竞争力的战略性新兴产业，成为了改变全人类生活与发展方式的重大产业，成为了改善中国人呼吸和空气最核心的基础产业。
刘汉元建议，让光伏产业在市场化机制下发展，摒弃用指标压制发展规模的管理思路；全面清理并减免光伏行业的相关税费；通过市场化机制或者政策性措施解决光伏补贴资金问题。
刘汉元还提出了降低“五险一金”缴费比例，切实减轻企业经营负担的建议。同时建议进一步提高光伏扶贫质量，大力发展适度集中化、规模化的村级扶贫电站，加强对光伏扶贫的金融支持力度，及时到位政府应承担的项目建设资金。（来源：证券日报）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210349-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机
根据SME发布的最新一份报告显示，目前已有96%的专业医护人员开始使用3D打印，该技术被用来打印医疗模型、假肢、植入物和手术指南等。到2025年，3D打印医疗设备市
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。