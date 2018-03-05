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山西晋城大力发展光伏发电 推进绿色发展

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-05 17:00

近年来，城区坚持把引领绿色生产、倡导绿色消费作为推进绿色发展的重要举措，特别是去年，把惠农工程“光伏发电推广应用补贴工作”列为为民办九件实事之一，摆上

光伏发电无噪音、无污染，电池板铺设在房顶，对房屋能起到保护作用，夏天遮阳隔热，冬天防寒保暖；自发自用、即发即用，余电出售给电网增收，这就是我心目中的清洁能源和绿色发展。”晋城市城区钟家庄办事处山门村村民李改仙满怀希望地说。

近年来，城区坚持把引领绿色生产、倡导绿色消费作为推进绿色发展的重要举措，特别是去年，把惠农工程“光伏发电推广应用补贴工作”列为为民办九件实事之一，摆上重要议事日程，在抓好科技管理服务的同时，不断强化科技合作与交流，让绿色发展的“信号灯”亮了起来。

提前布控抓节点，精准发力保民生。城区利用科技活动周、知识产权周、双休日等时间，扑下身子进村入户做光伏发电项目的宣传推广工作。对农户提出的相关问题，他们一一做耐心细致的解答和详细具体的指导，让大家知晓新能源发电的诸多优点、实际收益和补贴标准，鼓励农户打开思路、巧用自然条件、接受新兴事物，把党的惠民政策深深植根于民心。

目前，光伏发电受到广大农户热烈欢迎。截至2017年底，全区共有148家农户申请人安装补贴，总安装规模1351．19千瓦；49家农户申请发电电价补贴，总发电量331441千瓦时；共为197家农户申请市级安装、电价补贴资金405余万元，下达区级安装、电价补贴资金38余万元，去年10月底已全部下拔到农户手中。农村光伏发电已成为深受人民欢迎的“惠农工程”，并带动扶贫工作由传统的“输血式扶贫”变成了现在的“造血式扶贫。”（ 来源：黄河新闻网 高俊明 王彩瑞）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210350-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏发电绿色发展

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