区块链有望成基础设施 统一标识与监管缺失等待解

在数字货币掀起一波又一波热潮的当下，区块链也成为众人讨论的高频热词。作为数字货币的底层技术，区块链却又显得高深莫测。

在数字货币掀起一波又一波热潮的当下，区块链也成为众人讨论的高频热词。作为数字货币的底层技术，区块链却又显得高深莫测。

那么，区块链到底是什么呢？目前业内人士的共识是，区块链是一种可防止篡改的分布式记账系统，它在分布式共识算法、智能合约、加密算法等技术的基础上，可解决信任缺失场景下开展交易的问题。

值得注意的是，如今被热炒的数字货币仅是区块链技术的应用之一，淡化炒币热潮的影响，区块链广泛的用途尚在探索之中。中国电子技术标准化研究院区块链研究室主任李鸣在接受《投资者报》记者采访时表示，未来区块链行业会与IT行业一样，与应用场景相融合，成为信任的连接器和价值传递的技术保障，成为所有行业发展的必要基础设施。

不过，李鸣也指出，监管框架的缺失、新型技术安全、多种技术体系、标准规范的缺乏等问题，对区块链应用落地提出了很多挑战。在这种条件下，就需要政、产、学、研、用多方面共同努力，逐步完善区块链的技术和应用生态，进一步发挥区块链技术的价值。

被忽略的技术

数字货币有多热闹，区块链就有多冷落。作为一种投资，人们热衷于谈论比特币带来的一夜暴富的故事，对各种各样的数字货币心生期待，却鲜少知道区块链的应用有机会大展拳脚。

李鸣对《投资者报》记者表示，业内称2017年是区块链元年，2018年是区块链应用年。从研究者的视角来看，2017年有很多科研机构和技术公司进行研究，少量企业进行尝试使用。2018年，随着区块链技术被更多人了解以及应用场景的逐步推展，很多机构认识到了区块链未来的发展空间，逐步通过各种途经进入区块链行业。

2018年2月6日，知识产权产业媒体IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心发布《2017全球区块链企业专利排行榜》。报告显示，中国在区块链专利的增速远超美国，领先全球。前100名中，中国入榜的企业占比49%，其次美国占比33%。阿里巴巴以49件的总量排名第一。

记者了解到，这些专利全部出自蚂蚁金服技术实验室。与外界对数字货币的追捧不同，尽管在联盟链场景下蚂蚁区块链每秒交易笔数已实测达2.5万笔，但蚂蚁区块链并未涉足数字货币的方向，而是主要集中于区块链的底层技术，如共识机制、平台架构、隐私保护和智能合约等。目前我们能看到该项技术在公益、食品安全等领域的应用。

解决信任难题

《投资者报》记者注意到，BAT在区块链领域均有尝试，小米近期也在招揽区块链技术的人才，其他互联网企业亦跃跃欲试。为什么区块链在这些互联网巨头中如此吃香？蚂蚁金服对此表示，因为区块链的未来是可期的。在数字时代，区块链可以说是“解决信任”最理想的技术方案。

李鸣认为，区块链技术具有可信、共识、防篡改等技术特点，它更适合于如供应链金融、产品溯源、确权等缺乏信任的应用环境，可以为互联网环境下企业拓展供应链和打造良好的生态环境提供有效的技术手段。

举例来说，在最为国人诟病的公益捐赠方面，信息不透明成为最大的问题，这一难题有望得到解决。2017年3月16日，支付宝爱心捐赠平台全面引入区块链技术，实现捐赠数据入链，善款来源可追溯。截至2018年1月18日，共2100万用户向831个公益项目捐赠，捐赠金额3.67亿元，捐赠人次2.2亿。

此外，INK银客集团合伙人兼副总裁李飞告诉记者，区块链去中心化有个途径叫确权，就是比较高效率地防篡改的加密技术，可以在交易方面做很多工作。比如在物流方面，天猫和菜鸟不久前宣布区块链技术已经用于跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息。

过去两年多，蚂蚁区块链的落地应用，从公益切入，到互助保险，到商品正品溯源，再到租赁房源溯源。记者了解到，去年年底，蚂蚁金服还和国酒茅台达成合作，用区块链技术帮助茅台做正品溯源，用以解决消费者关心的“茅台真假”问题。

应用曲折推进

与数字货币的喧嚣不同，业内人士认为，区块链的广泛应用，前途是光明的，道路是曲折的。

在《投资者报》记者的采访中，金融壹账通区块链负责人陆一帆表示，区块链在金融行业的应用落地在当前已经被众多机构所挖掘并实现。但是无论是刚刚起步的应用还是已经日趋完善的项目，均在发展的过程中面临着趋同的瓶颈，这些瓶颈也阻碍着区块链在金融应用层面探索的深度和广度。具体而言，这些瓶颈包括决定区块链性能效率的吞吐量效率、决定安全性的隐私保护以及如何化繁为简地部署管理等。

蚂蚁金服方面认为，区块链从诞生至今已经10年，除虚拟货币外，目前还没有看到大规模商业应用落地，就是因为区块链的局限还没有被很好地解决和突破。比如分布式账本中的隐私保护问题，多链平台间的互通问题，在百级到千级节点广域网部署中的性能问题等等。

更大的挑战则在技术之外，即让多方达成共识。在李飞看来，目前区块链技术应用落地的第一个难点就是统一标识，也就是所谓的公有链。目前包括以太坊、腾讯都在做公有链，这种公有链是否能够做成一种统一的标识，大家都可以在这条链上去做相关的东西，这是入口问题。“第二个难点，我个人认为区块链在金融领域的应用主要还是需要政策的支持。”

“监管框架的缺失、新型技术安全、多种技术体系、标准规范的缺乏等问题，对区块链应用落地提出了很多挑战。”李鸣说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210351-1.html

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