"人造肉"离我们越来越近:除了不杀生还能节能减排

(原标题:Lab-grown 'clean' meat could be on sale by end of 2018, says producer)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息,据英国独立报报道,在实验室培育的肉有可能在年底之前登上餐馆的菜单。这些人造肉有时候被称为“干净肉”,是科学家们从活体家畜的组织上采集干细胞并且在实验室经过数周培育后形成的。

有环保人士认为,这一过程有可能成为减缓全球变暖的关键,因为已经有研究表明这项技术能够将有害温室气体的排放降低96%。据人造肉生产商JUST公司的CEO Josh Tetrick称,第一批产品数月内就能够提供给人类消费者。

他告诉美国有线电视新闻网称,借助这项技术制造的鸡块、香肠、鹅肝产品能够在2018年年底之前供应给美国和亚洲的许多餐厅。但是公众认知以及与人们不愿意脱离传统农场肉食品的现状,对于人造肉产业来说仍然是需要克服的巨大障碍。

他在英国卫报的一次单独采访中称:“肉质问题、沟通问题以及管理问题必须在产品走向市场之前得到解决。”他的立场得到Mosa Meat公司的支持,该公司位于荷兰马斯特里赫特大学的实验室曾经创造了世界上第一个实验室培育的汉堡包。

Mosa Meat公司的首席科学主管Mark Post教授称,管理审批流程可能会让供应商无法在短期内得到产品。他声称三年后,公司就能够让它的第一批产品走上市场。而且一项最新研究表明,三分之一的美国人愿意定期食用人造肉,或者使其成为农场肉食品的替代品。

为了实现这一目标,人造肉生产公司必须降低大批量生产的成本。目前,旧金山食品技术公司Memphis Meats制造450克牛肉的成本大约为2400美元。但是随着技术的不断进步,人造肉的价格必然会不断下降,而且该公司认为能够在2021年之前将第一批产品推向市场。

动物权利慈善机构Peta已经在过去六年时间里对体外培育肉食的技术进行投资。在2014年它为第一个体外培育鸡肉并将其推向市场的科学家提供了100万美元的奖金。该慈善机构在一份声明中称:“我们认为这是我们朝向梦想迈进的重要一步,未来总有一天我们能够把对环境无害的真正肉食提供给那些坚持肉食的消费者。”

科学家估计导致全球变暖的温室气体排放有14.5%来自于饲养家畜,这一排放量超过了交通运输带来的温室气体排放。家畜能够排放甲烷气体,这是一种强效的温室气体,而开荒和施肥也能够向大气中释放大量的碳。(过客)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-210353-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm