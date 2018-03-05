李克强：中国高铁运营里程占世界三分之二

点评 科技传媒网 / IT之家 / 2018-03-05 17:05

今日，李克强总理在政府工作报告中表示，目前中国高速铁路运营里程已从9000多公里增加到2万5千公里、占世界三分之二；高速公路里程从9．6万公里增加到13．6万公