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李克强：中国高铁运营里程占世界三分之二

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科技传媒网 IT之家 2018-03-05 17:05

今日，李克强总理在政府工作报告中表示，目前中国高速铁路运营里程已从9000多公里增加到2万5千公里、占世界三分之二；高速公路里程从9．6万公里增加到13．6万公

今日，李克强总理在政府工作报告中表示，目前中国高速铁路运营里程已从9000多公里增加到2万5千公里、占世界三分之二；高速公路里程从9．6万公里增加到13．6万公里，新建改建农村公路127万公里，新建民航机场46个，建成全球最大的移动宽带网。

李克强：中国高铁运营里程占世界2/3

▲图片来自央视财经微博

此外，李克强总理在政府工作报告中还表示，五年来，创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11％，规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52．2％提高到57．5％。载人航天、深海探测、量子通信、大飞机等重大创新成果不断涌现。高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210354-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:高铁运营里程

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