庙会结束 清理垃圾350余吨

3月3日，北关区环卫处出动5辆卡车、5辆装载机、200余辆电动三轮车及人力三轮车、11辆移动垃圾压缩车、800余名环卫工人上路清扫垃圾，截至3月4日1时许，共清扫垃
农历正月十六是安阳桥庙会，但是庙会结束产生的垃圾却让人触目惊心。3月3日，北关区环卫处出动5辆卡车、5辆装载机、200余辆电动三轮车及人力三轮车、11辆移动垃圾压缩车、800余名环卫工人上路清扫垃圾，截至3月4日1时许，共清扫垃圾350余吨。
昨日下午，北关区环卫处管理科科长潘洪涛说，今年，北关区环卫处清理庙会垃圾350余吨，比去年多出50余吨。“北关区环卫处共有4个清扫所，每个清扫所都派出了相应人员。每年庙会上数量巨大的垃圾，给环卫工人带来了很大的困难。”潘洪涛说，“比较难清理的是食品类的垃圾，另外一类比较难清理的是广告垃圾。”
潘洪涛说，今年清扫区域主要集中在红旗路北段、彰德路北段、洹滨南路、东风路、安漳大道、胜利路等7条路段和安阳桥、“双桥”两座桥梁。
3月3日21时，记者在红旗路北段的庙会现场看到，一辆卡车和一辆装载机正在清理大堆垃圾，几十名环卫工人在集中清扫。
北关区环卫处环卫工人说：“我们在正月十六庙会当天结束后开始清扫，一直到3月4日凌晨1时许，最终清理了350余吨垃圾。”
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210355-1.html
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