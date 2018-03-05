陕西省3D打印产业规模位居全国前列

记者从陕西省科技厅了解到,目前陕西省3D打印研发生产企业超过70家，年营业收入5亿多元，产业规模位居全国前列。
记者从陕西省科技厅了解到,目前陕西省3D打印研发生产企业超过70家，年营业收入5亿多元，产业规模位居全国前列。已形成国家增材制造创新中心，西安高新区研发示范推广基地、渭南高新区教育培训生产基地和西安医学3D打印示范基地为核心的“一中心三基地”产学研发展格局。
“十三五”期间，我省3D打印产业将实施高端设备制造、生物组织制造、大型精密部件制造与修复、普及型打印机制造等“四大工程”。力争到2020年，建成较为完善的区域增材制造科技创新体系和产业体系，整体技术保持国内领先水平，部分领域达到国际先进水平。
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