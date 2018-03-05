芜湖：繁昌3D打印站上“智造”新风口

作为信息科技与先进材料、数字制造等技术紧密融合的新兴产业，3D打印一问世，便带着对传统加工制造业“颠覆性”的标签。而在不经意间，一支3D打印的“春谷力量”

“这一批3D打印设备是要出口到英国的，这两天还有一批发去德国。”近日，记者走进位于繁昌县的春谷3D打印智能装备产业园时，芜湖西通三维技术有限公司的货运车正在装车。“需求量很大，生产一批装运一批，所以我们现在‘只争朝夕’。”企业生产主管对记者说道。

“这里是我们桌面级产品的‘电动测试区’，这些主要针对民用客户，可以用于创客培养、教育应用，目前在欧美发达地区使用很普及，所以我们的产品90%以上都是销往欧美国家。”西通副总经理李敬阳自豪地告诉记者，西通在3D打印机制造领域拥有从线材到桌面级、工业级最齐全的门类，拥有自主软件开发技术。2017年，西通桌面级3D打印机销量占到市场高达10%的份额，在世界处于领军地位。

作为信息科技与先进材料、数字制造等技术紧密融合的新兴产业，3D打印一问世，便带着对传统加工制造业“颠覆性”的标签。而在不经意间，一支3D打印的“春谷力量”正从芜湖繁昌悄然走向世界。

西通正是这支力量中的佼佼者。这家把总部从珠海“搬”到繁昌的企业，最赞赏的就是芜湖的“眼光”，很早看到了3D打印产业的广阔前景。“3D打印作为新兴产业，在汽车、医疗、航空航天领域都具有广泛的应用，市场潜力非常巨大，特别是大型工业级打印机，附加值极高，但技术壁垒也很高。目前来说，国内都只能算起步阶段。”李敬阳说道，“未来5年或许更近，这个行业会迎来‘井喷’式发展。”

“以前，繁昌经济发展依赖矿产资源，但随着非煤矿山陆续关闭，县域经济发展后劲不足。近年来，繁昌县加快产业结构调整，大力发展以3D打印技术为重点的战略性新兴产业。”繁昌县政府负责人介绍说。

为了扶持繁昌3D打印产业发展，芜湖市、繁昌县先后出台了一系列政策，将3D打印作为重点战略性新兴产业予以培育。繁昌县高标准规划了3D打印产业园，并建立了3D产业技术研究院，聚集了中科院上海光机所、中科学、华中科大、合工大、南京激光院等高校、科研院所的科技资源，推动政产学研用深度合作，为园区企业提供科技研发支撑。

在园区内，让人印象深刻的是每家企业都有一面“专利墙”，挂满各种专利证书。创新、科技、研发，被视作这个行业的生命线。“比如这种金属粉末打印的牙齿，经过烤瓷后处理，与传统烤瓷牙看起来一样美观，并且精度高、稳定性强，但价格要相对低很多。”科元市场总监彭丰向记者展示企业产品应用，“这是用‘3D随形水路’为高端化妆品设计的外包装盒，独特的结构要求对普通模具可能难以完成，但在3D打印就是‘小菜一碟’。”

“这样的铝合金模具生产，在国内3D行业是一个技术难点。”安徽恒利增材制造科技有限公司生产主管常峰拿出一个小小的零件向记者展示到。然而在很多企业还停留在实验室阶段时，恒利已经进入到产业化应用阶段了。突出的技术优势和生产应用能力成为这家国家高新技术企业抢占市场的“底气”。

通过实施精准招商，政策资金扶持，打造载体平台和布局产业链条四步走的思路，繁昌实现了3D打印产业从无到有、从散到聚、从小到强的蜕变历程。如今，繁昌县共签约落户3D打印企业40家，园区企业产品涉及设备、材料、软件、服务等多个领域，基本构建出全产业链且不断向高端延伸。安徽春谷3D打印产业园已成为华东地区最大的3D打印产业集聚区，繁昌也被3D打印业界赞誉为“中国3D打印第一城”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210357-1.html

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