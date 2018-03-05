专访百度云杨俊：2018年将大力进军金融云市场

文／温泉

“现在我们的团队是百人规模，今年这个规模将成倍扩张。”2月27日，接受媒体专访的百度云解决方案架构及金融云总经理杨俊穿了一件颇具进攻性的红色毛衣。

当今中国的云计算市场正热火朝天，根据信达证券研发中心预测，中国云计算市场规模2018年将增长到7823亿元，从2012年到2018年的年均复合增长率为56.8%。而在全球，金融云在全球云计算市场占比超过20%。

金融行业将是百度云2018年发力的重点之一。在2017年9月举办的云智峰会上，百度云发布了ABC Inspire行业的重要规划，金融行业做为其中一个分会场进行了首秀。今年3、4月份，百度云计划为金融云解决方案做一个专场。会场的地点选在了国际金融中心的上海，会议的影响力将从华北地区延伸到长三角和珠三角地区。

“我们今年的主要目标是：第一，进一步夯实百度云金融云解决方案的完整度；第二，帮助更多金融机构的核心业务系统上云。”杨俊对网易科技表示。

绝好时机

杨俊相信，这是百度云进军金融市场的绝好时机。

“目前中国的大型金融机构当中，鲜有核心系统上云的，这个背后有多种原因。随着近年来监管机构在政策指引上的日渐明确，以及ABC技术、产品和厂商服务能力的不断成熟，大型金融机构加速上云的元年正在到来，金融云这个市场的好戏也正在拉开帷幕。”杨俊称，“金融行业现在更有上云的动力。”

金融行业利润增速正在放缓――2015年中国银行业整体利润增速创10年来最低；2017年，由于寿险增长放缓，保险业增速同比下降；证券业发展水平与国民经济发展情况高度相关，而中国宏观经济增速整体也在放缓。

“在这样的大背景下，金融行业有更强烈的开拓市场、提高客户满意度、提升运营效率、优化成本开销的需要。”杨俊告诉网易科技。

今年2月，百度金融事业群组与埃森哲联合编制的《与AI共进 智胜未来――智能金融联合报告》显示，金融领域是当前中国云计算应用需求最为迫切的领域之一，大量金融机构正在开始应用自建私有云或第三方公有云合作的方式来承载应用和处理高并发业务。根据CCW Research调研结果显示，目前已有40%的金融机构尝试将IT业务搭建在云上，且未来这一数字还将持续增长。

主打人工智能

可是这个市场竞争也很激烈。

阿里云和腾讯云早已跑步进场，在垂直领域也有不错的公司。2017年云栖大会上，阿里云提出正在帮助超2500家金融机构实现互联网转型。2018年初，有媒体报道，腾讯金融云服务的金融机构已超过6000家，覆盖银行、证券、保险、互联网金融等各个金融子行业。

百度云金融云的重要优势之一是依托百度的人工智能和大数据技术。杨俊认为，在逐渐解决了基础架构层面的问题之后，金融机构对于云服务商支持他们实现业务创新的需求会更强，而百度云金融云解决方案可以给他们带来很大的价值。

2016年百度云智峰会上，百度总裁张亚勤首次将百度云“人工智能+大数据+云计算”三位一体的发展战略总结为“ABC”。他指出由人工智能、大数据和云计算组成的ABC将成为一个时代的主题：?A，就是AI，人工智能；B，是Big Data,大数据；C是Cloud，云计算。

他同时解释，云计算的三个层次主要是 Iaas、Paas和Saas。而百度云在这三个层次上都具有独特的优势：

最底层是基本的 IaaS（Infrastructure as a Service），基础设施即服务，百度拥有国内最大的 GPU／FPGA集群所构成的 " 百度大脑 " 的支持，以及最大的 HADOOP／SPARK 集群和运营效率最高的数据中心。

此外，百度多年服务大规模业务比如搜索和视频的技术，已具备运营大型数据中心的能力和支持多项工作流的经验，能够为企业提供更加弹性，稳定，可靠，安全的云服务。

中间一层是 PaaS（Platform as a Service），平台即服务。百度 PaaS 的与众不同之处在于，AI 作为一种横向的服务位于最底层。而百度大脑是百度云的核心引擎，百度云是百度大脑的云化，为前者提供了神经元和数据训练源。

百度在人工智能方面投入巨大。在语音领域，百度 Deep Speech2系统实现了安静环境下汉语普通话语音识别97% 的准确率，入选 MIT 科技评论2016年十大突破性技术。在图像领域，百度人脸识别系统，在全球权威的人脸验证 LFW 数据集上错误率仅有0.23%。自然语言处理方面，百度机器翻译系统支持 28种语言。

而在最上层的 SaaS（Software as a Service）软件即服务这一层，百度更强调对垂直行业的理解、渗透和方案定制。

杨俊向网易科技介绍，百度的大数据有自己的特色。源于百度搜索和百度LBS服务，搜索数据和基于地理位置的数据特别丰富。搜索数据更能客观反映用户的真实意图，而且较难造假；基于地理位置的数据，则一般比较真实，和用户的生活场景非常贴近。

加速落地

“我们今年要招募更多优秀人才，包括市场、商务、解决方案、产品研发、客服等各个岗位。”杨俊向网易科技透露。

宣布ABC战略之后，百度云已经与百信银行、民生银行、浦发银行、银联商务、泰康保险等众多知名金融企业达成合作，一同探索金融各领域的ABC实践。

2018年，百度云金融云将加速发展。杨俊告诉网易科技，除了在全国主要区域上线金融云专区的服务，还将发布一系列金融级的重磅解决方案和优秀案例。

在2016年的百度云智峰会上，张亚勤把中国云市场的竞争比喻为马拉松，他说：“中国的云市场很像马拉松比赛，42 公里的赛道上领先者才跑到2公里，机遇很大。”

百度云在金融市场的马拉松开始了。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210358-1.html

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